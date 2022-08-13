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≡ Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44877
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
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На вопрос, почему так получилось с газом, я могу предположить два варианта ответа. Первый: это было сделано по заказу бизнеса. Нам объявляют, что газа у бытовых потребителей не будет с 1 по 25 августа. У жителей, естественно, возникает вопрос: как питаться это время?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
366
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
#1
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с газом точно нахимичили. Да и по другим моментам все очень некрасиво и нескладно получается.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
422
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 09:32
#2
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Я неплохо по своим прошлым временам в бизнесе, знаю руководство газовиков, в отличие от всех других служб, оно т. е руководство компетентное и адекватное, тут я думаю сыграло роль советское прошлое, а именно, трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал, это образец того . как мы можем перетерпеть, никто даже и не подумал, а может есть всё таки возможности, первыми возмутились профессионалы. которые знают что и как там устроено. А мы, пытались перетерпеть, сказали сверху, значит надо. такие уж мы, я в силу природной лени, на все упрёки жены, все уже купили плитки, всё отнекивался, однако и лень на что то бывает годна, не купил бесполезную вещь , которая потом годами бы лежала на антресолях
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