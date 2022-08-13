Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»

Отправлено: - 09:32

Я неплохо по своим прошлым временам в бизнесе, знаю руководство газовиков, в отличие от всех других служб, оно т. е руководство компетентное и адекватное, тут я думаю сыграло роль советское прошлое, а именно, трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал, это образец того . как мы можем перетерпеть, никто даже и не подумал, а может есть всё таки возможности, первыми возмутились профессионалы. которые знают что и как там устроено. А мы, пытались перетерпеть, сказали сверху, значит надо. такие уж мы, я в силу природной лени, на все упрёки жены, все уже купили плитки, всё отнекивался, однако и лень на что то бывает годна, не купил бесполезную вещь , которая потом годами бы лежала на антресолях