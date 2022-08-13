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Kairat stayer:

Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходимо, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир ругаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.

Цитата:Украинцам на днях в США одобрили очередной транш в сумме 1 миллиарда долларов. В октябре заработает ленд-лиз. Возможно в перспективе предоставят истребители F-16 с ракетами "воздух земля" и "воздух-воздух", есть информация, что якобы уже обучают пилотов. Конечно F-22 или F- 35 не будут предоставлять.За самолёты 5 поколения ранее обсуждали, цитирую:Кайрат стайер: В том году Лента.РУ отмечала, что в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57. Китайцы СУ 57 не считают истребителем пятого поколения. При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями.Подробнее здесь: