----Исхоля из твоих глупейших выводов ,можно подумать , что все в России 24 часа в сутки только об этом думают и говорят .Это ты насмотрелся пропаганды на своих гаджетах и потом обсасываешь это здесь , думая , что прав на 100% .Но поверь ---тут идет обыкновенная жизнь -семья , работа дети ,погода (обещают до + 43 ) , здоровье. И разговоры про политику мало кого волнуют .
----Это я только тут с тобой пытаюсь вести диалог . А с друзьями и знакомыми на эту тему не говорим . Зачем . Словами делу не поможешь -это просто поговорка . Знаю твои слова - бери в руки ружо и вперед , на защиту . Ты тоже просчитываешься на шесть ходов вперёд
Kairat stayer: Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходимо, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир ругаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
Украинцам на днях в США одобрили очередной транш в сумме 1 миллиарда долларов. В октябре заработает ленд-лиз. Возможно в перспективе предоставят истребители F-16 с ракетами "воздух земля" и "воздух-воздух", есть информация, что якобы уже обучают пилотов. Конечно F-22 или F- 35 не будут предоставлять.
За самолёты 5 поколения ранее обсуждали, цитирую:
Кайрат стайер: В том году Лента.РУ отмечала, что в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57. Китайцы СУ 57 не считают истребителем пятого поколения. При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями.
В основном англосаксы (США и Великобритания) помогают украинцам кроме оружия ещё разведданными, в том числе со спутников. Ранее отмечал, что одни видят, другие нет, последствия могут быть непредсказуемыми.
Kairat stayer: В том году Лента.РУ отмечала, что в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57.
Выше по ссылке ранее отмечал, цитирую отрывок:
В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец. США истребителей 5 поколения произвели около 800 штук. Они избирательно продают их. Польше, Японии предоставляют, а Турцию из программы производства самолета F-35 исключили за покупки российских ЗРК С-400. Но ранее не предоставляли им ЗРК - Пэтриот и.т.д.
111: В сети ролик и решение похоронившей сына семьи резко осудили и назвали «обменом».
Да либерасты будут выть при любом раскладе. Дадут компенсацию, не дадут, купят Ладу или Мерседес, ничего не купят, поедут на кладбище, не поедут, повесятся всей семьёй, не повесятся. Нет вариантов выхода из этой ситуации без либерального воя. Лучшим вариантом было бы оставить семью в покое. Но либерасты хоть кого добьют своим идиотизмом.
111: Если б у меня ребенок умер, я бы повесилась, а они на трезвую холодную голову пошли, сняли деньги, выбрали машину, оформили документы и купили ее!
Ну пусть тогда все повесятся, у кого родственники погибли в катастрофах, авариях, несчастных случаях. Погибло там где-то при землетрясении 10000 человек, пусть ещё столько же повесится или даже больше. А то ведь получат компенсации и побегут покупать что-нибудь.
Из всего этого можно сделать только один вывод, пока не повесятся все либерасты, общество так и будет лихорадить и оно всегда будет находиться в состоянии болезни. Только когда вирусы покинут организм, он воспрянет и начнет жить в режиме нормальной температуры.
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