----Исхоля из твоих глупейших выводов ,можно подумать , что все в России 24 часа в сутки только об этом думают и говорят .Это ты насмотрелся пропаганды на своих гаджетах и потом обсасываешь это здесь , думая , что прав на 100% .Но поверь ---тут идет обыкновенная жизнь -семья , работа дети ,погода (обещают до + 43 ) , здоровье. И разговоры про политику мало кого волнуют .
----Это я только тут с тобой пытаюсь вести диалог . А с друзьями и знакомыми на эту тему не говорим . Зачем . Словами делу не поможешь -это просто поговорка . Знаю твои слова - бери в руки ружо и вперед , на защиту . Ты тоже просчитываешься на шесть ходов вперёд
Kairat stayer: Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходимо, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир ругаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
Украинцам на днях в США одобрили очередной транш в сумме 1 миллиарда долларов. В октябре заработает ленд-лиз. Возможно в перспективе предоставят истребители F-16 с ракетами "воздух земля" и "воздух-воздух", есть информация, что якобы уже обучают пилотов. Конечно F-22 или F- 35 не будут предоставлять.
За самолёты 5 поколения ранее обсуждали, цитирую:
Кайрат стайер: В том году Лента.РУ отмечала, что в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57. Китайцы СУ 57 не считают истребителем пятого поколения. При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями.
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