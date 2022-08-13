Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 02:04

Во жизнь..

Я с вами жил бок о бок, тут на форуме с 2006го..

А вот вас не знал, на что вы способны..

Как оказалось, на всё..

Ради денег, даже на собственную смерть..

Когда вы стали такими, один Бог знает..

Может быть в душе такими и были..

Вам просто открыть себя, такими какие вы есть, помог Благословенный Путин..

Которого вы создали сами..

Мда уж..