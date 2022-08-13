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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 362 из 363«1...360361362363»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:18
#5416
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«А сделка действительно выгодная, на гробовые гранту, за репортаж бак бензина»,

«У Lada клиренс хороший, как раз на кладбище ездить»,
«Променял сына на ведро с гайками. Скрепанутые ***, дикари»,

«Для всей страны пример, перерождения сына в жигуль»,

«Сын – хорошая инвестиция во время [спецоперации]. Роди 10 и получи денег на Rolls-Royce»,

«Если б у меня ребенок умер, я бы повесилась, а они на трезвую холодную голову пошли, сняли деньги, выбрали машину, оформили документы и купили ее! И после этого они про традиционные ценности говорят?»,

«История про гроб на колесиках, новая интерпретация»,

«Противно даже смотреть на это», – написали в комментариях.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:32
#5417
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так бы сразу и писал
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:33
#5418
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Про театр снова тему открыл . Где брусчатку увидел ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:34
#5419
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Цитата:
Гога:
так бы сразу и писал

Что писал?
А ты типа не панимать?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:43
#5420
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Цитата:
111:
Что писал?

-----Развернуто , а не ***где рекламировали за гробовые Ладу.***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:50
#5421
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Цитата:
Гога:
, а не ***где рекламировали за гробовые Ладу.***

Так это реклама давно уже идет..
Потому Лады подорожали, да и девелоперы от стройки сейчас в плюсах, на гробовые просто скупают как горячие пирожки квартиры и дома..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:53
#5422
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Цитата:
111:
Про театр снова тему открыл . Где брусчатку увидел ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:53
#5423
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Хех..
Государство спонсирует гробовыми деньгами экономику России..
А вот у нас дураки, всякими программами то 7-20-25, то какими то Баспана..
А оказывается просто начни война с братьями..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:03
#5424
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Цитата:
111:
Потому Лады подорожали

Цитата:
111:
девелоперы от стройки сейчас в плюсах

Цитата:
111:
скупают как горячие пирожки квартиры и дома..

Цитата:
111:
Государство спонсирует гробовыми деньгами экономику России..

-----Очередные глупые умозаключения ! Процент этих гробовых в экономике России назови ??? 0, 000000000001%???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:04
#5425
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Какая по счету баклажка грушевого зашла уже :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:04
#5426
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Во жизнь..
Я с вами жил бок о бок, тут на форуме с 2006го..
А вот вас не знал, на что вы способны..
Как оказалось, на всё..
Ради денег, даже на собственную смерть..
Когда вы стали такими, один Бог знает..
Может быть в душе такими и были..
Вам просто открыть себя, такими какие вы есть, помог Благословенный Путин..
Которого вы создали сами..
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:05
#5427
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Цитата:
Гога:
Процент этих гробовых в экономике России назови ??? 0, 000000000001%???

Миллиард долларов в сутки..
Вот и решай..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:07
#5428
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Цитата:
Гога:
Про театр снова тему открыл .

Ну если ты врешь, зачем тебе театр?
Попался на маленьком, бОльшее не осилишь..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:11
#5429
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[Исправлено: Гога, 12.08.2022 - 23:15]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6336
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:17
#5430
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Цитата:
111:
Миллиард долларов в сутки..

---Врешь !!! Триллион !!!!! А может и два ??
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