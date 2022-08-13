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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:18
«А сделка действительно выгодная, на гробовые гранту, за репортаж бак бензина»,
«У Lada клиренс хороший, как раз на кладбище ездить»,
«Променял сына на ведро с гайками. Скрепанутые ***, дикари»,
«Для всей страны пример, перерождения сына в жигуль»,
«Сын – хорошая инвестиция во время [спецоперации]. Роди 10 и получи денег на Rolls-Royce»,
«Если б у меня ребенок умер, я бы повесилась, а они на трезвую холодную голову пошли, сняли деньги, выбрали машину, оформили документы и купили ее! И после этого они про традиционные ценности говорят?»,
«История про гроб на колесиках, новая интерпретация»,
«Противно даже смотреть на это», – написали в комментариях.
«У Lada клиренс хороший, как раз на кладбище ездить»,
«Променял сына на ведро с гайками. Скрепанутые ***, дикари»,
«Для всей страны пример, перерождения сына в жигуль»,
«Сын – хорошая инвестиция во время [спецоперации]. Роди 10 и получи денег на Rolls-Royce»,
«Если б у меня ребенок умер, я бы повесилась, а они на трезвую холодную голову пошли, сняли деньги, выбрали машину, оформили документы и купили ее! И после этого они про традиционные ценности говорят?»,
«История про гроб на колесиках, новая интерпретация»,
«Противно даже смотреть на это», – написали в комментариях.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:32
так бы сразу и писал
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:33
Про театр снова тему открыл . Где брусчатку увидел ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:34
Цитата:
Что писал?
А ты типа не панимать?
Гога:
так бы сразу и писал
так бы сразу и писал
Что писал?
А ты типа не панимать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:43
Цитата:
-----Развернуто , а не ***где рекламировали за гробовые Ладу.***
111:
Что писал?
Что писал?
-----Развернуто , а не ***где рекламировали за гробовые Ладу.***
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:50
Цитата:
Так это реклама давно уже идет..
Потому Лады подорожали, да и девелоперы от стройки сейчас в плюсах, на гробовые просто скупают как горячие пирожки квартиры и дома..
Гога:
, а не ***где рекламировали за гробовые Ладу.***
, а не ***где рекламировали за гробовые Ладу.***
Так это реклама давно уже идет..
Потому Лады подорожали, да и девелоперы от стройки сейчас в плюсах, на гробовые просто скупают как горячие пирожки квартиры и дома..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:53
Цитата:
111:
Про театр снова тему открыл . Где брусчатку увидел ??
Про театр снова тему открыл . Где брусчатку увидел ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:53
Хех..
Государство спонсирует гробовыми деньгами экономику России..
А вот у нас дураки, всякими программами то 7-20-25, то какими то Баспана..
А оказывается просто начни война с братьями..
Государство спонсирует гробовыми деньгами экономику России..
А вот у нас дураки, всякими программами то 7-20-25, то какими то Баспана..
А оказывается просто начни война с братьями..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:03
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
-----Очередные глупые умозаключения ! Процент этих гробовых в экономике России назови ??? 0, 000000000001%???
111:
Потому Лады подорожали
Потому Лады подорожали
Цитата:
111:
девелоперы от стройки сейчас в плюсах
девелоперы от стройки сейчас в плюсах
Цитата:
111:
скупают как горячие пирожки квартиры и дома..
скупают как горячие пирожки квартиры и дома..
Цитата:
111:
Государство спонсирует гробовыми деньгами экономику России..
Государство спонсирует гробовыми деньгами экономику России..
-----Очередные глупые умозаключения ! Процент этих гробовых в экономике России назови ??? 0, 000000000001%???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:04
Какая по счету баклажка грушевого зашла уже
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:04
Во жизнь..
Я с вами жил бок о бок, тут на форуме с 2006го..
А вот вас не знал, на что вы способны..
Как оказалось, на всё..
Ради денег, даже на собственную смерть..
Когда вы стали такими, один Бог знает..
Может быть в душе такими и были..
Вам просто открыть себя, такими какие вы есть, помог Благословенный Путин..
Которого вы создали сами..
Мда уж..
Я с вами жил бок о бок, тут на форуме с 2006го..
А вот вас не знал, на что вы способны..
Как оказалось, на всё..
Ради денег, даже на собственную смерть..
Когда вы стали такими, один Бог знает..
Может быть в душе такими и были..
Вам просто открыть себя, такими какие вы есть, помог Благословенный Путин..
Которого вы создали сами..
Мда уж..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:05
Цитата:
Миллиард долларов в сутки..
Вот и решай..
Гога:
Процент этих гробовых в экономике России назови ??? 0, 000000000001%???
Процент этих гробовых в экономике России назови ??? 0, 000000000001%???
Миллиард долларов в сутки..
Вот и решай..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:07
Цитата:
Ну если ты врешь, зачем тебе театр?
Попался на маленьком, бОльшее не осилишь..
Гога:
Про театр снова тему открыл .
Про театр снова тему открыл .
Ну если ты врешь, зачем тебе театр?
Попался на маленьком, бОльшее не осилишь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:11
[Исправлено: Гога, 12.08.2022 - 23:15]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 02:17
Цитата:
---Врешь !!! Триллион !!!!! А может и два ??
111:
Миллиард долларов в сутки..
Миллиард долларов в сутки..
---Врешь !!! Триллион !!!!! А может и два ??
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