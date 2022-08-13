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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 361 из 362«1...359360361362»
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:38
#5401
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Цитата:
111:
И мы видим что в 60х в Костанае была уже повсюду брусчатка..

----Очки одень - где ты её видишь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:42
#5402
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На днях видел белую Ладу с российскими номерами и семейку там, стариков и детей, еще кто то..
Приехали туристами к нам..
Так вот, у них сзади написано:
- Спасибо сыну за машину..

Мда уж..
А ведь раньше это было
- Спасибо деду за Победу..

Выходит смерть сына у них теперь ничего не значит, раз выплачивают им за него бабло?

И теперь нужно понять, когда россиян так надломили или они сами захотели встать на колени?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:47
#5403
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Цитата:
111:
Выходит смерть сына

---Долго думал , чтобы придумать эту гадость ?? А не мог сын просто подарить ?? Ну тебе даже в голову такое не могло прийти . Моему знакомому дети на 60летия машину подарили .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:47
#5404
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Далее, мы видим тут один чердак..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:49
#5405
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Цитата:
Гога:
Долго думал ,

Я не думал, просто посмотрел канал Вести, где рекламировали за гробовые Ладу.
А просто так ее за ранения не купишь..
Нужно чтоб сын погиб, тогда хорошие гробовые..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:53
#5406
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Тут мы видим, что реконструировали и сделали два чердака..
Для голубей и котов в них..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:54
#5407
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Цитата:
111:
видим что в 60х в Костанае была уже повсюду брусчатка..

--------------------???????????????????????????????????????7
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:08
#5408
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Цитата:
111:
где рекламировали за гробовые Ладу.

Цитата:
111:
А просто так ее за ранения не купишь

----Совсем крышу снесло
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:10
#5409
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Цитата:
Гога:
Совсем крышу снесло



На канале «Россия-1» показали сюжет про семью, у которой со спецоперации не вернулся сын. При этом на «гробовые» выплаты родители купили новую Lada – «в память о ребенке». В сети ролик и решение похоронившей сына семьи резко осудили и назвали «обменом». Подробности – в материале «ТВК Красноярск».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:11
#5410
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Журналистка Ксения Собчак: «По замыслу "Вестей недели", это был сюжет, посвященный погибшему десантнику из Саратовской области. Но получился 8-минутный ролик с перерывом на рекламу "новой Lada", которую отец военного купил на его "гробовые" и выехал в ней первый раз на кладбище. Пытаюсь сформулировать и как-то назвать трудноуловимое чувство от этой журналистской работы (и не присесть). Пока не получается».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:12
#5411
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Журналистка, телеведущая Елена Рыковцева: «Сюжет в киселевских “Вестях”. Увидела в Телеге цитату – не поверила. А все так. Купили на “гробовые” новую Ладу. О которой мечтал их сын. То есть мечта его по любому осталась бы мечтой. Не погиб бы – на что ее покупать-то. А так хоть семье радость. Если можно так выразиться. Но судя по настроению сюжета – можно».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:13
#5412
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Telegram-канал «Сталингулаг»: «Федеральный телеканал показывает отца, который на гробовые деньги за смерть сына купил себе Lada. Ценности и скрепы. Как только Путин пообещал 12 млн компенсации за гибель солдат, уже было понятно, что многие российские семьи будут с большим нетерпением ждать похоронок, чем своих мужей/сыновей, которые при жизни никогда таких денег не заработают».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:14
#5413
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Российский блогер Рустем Адагамов: «Новенькая Lada вместо не вернувшегося со [спецоперации] сына. Купили на "гробовые" – пособие семье погибшего. "Сын мечтал именно о такой, белой", – говорит отец. Пропаганда в обезумевшей стране не стесняется показывать такие сюжеты».
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:14
#5414
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Про театр -закончи
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:17
#5415
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В комментариях пользователей тоже возмутило такое «вложение» родителей. Многие назвали это просто «обменом» машины на сына.
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