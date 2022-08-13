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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:38
Цитата:
----Очки одень - где ты её видишь
111:
И мы видим что в 60х в Костанае была уже повсюду брусчатка..
И мы видим что в 60х в Костанае была уже повсюду брусчатка..
----Очки одень - где ты её видишь
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:42
На днях видел белую Ладу с российскими номерами и семейку там, стариков и детей, еще кто то..
Приехали туристами к нам..
Так вот, у них сзади написано:
- Спасибо сыну за машину..
Мда уж..
А ведь раньше это было
- Спасибо деду за Победу..
Выходит смерть сына у них теперь ничего не значит, раз выплачивают им за него бабло?
И теперь нужно понять, когда россиян так надломили или они сами захотели встать на колени?
Приехали туристами к нам..
Так вот, у них сзади написано:
- Спасибо сыну за машину..
Мда уж..
А ведь раньше это было
- Спасибо деду за Победу..
Выходит смерть сына у них теперь ничего не значит, раз выплачивают им за него бабло?
И теперь нужно понять, когда россиян так надломили или они сами захотели встать на колени?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:47
Цитата:
---Долго думал , чтобы придумать эту гадость ?? А не мог сын просто подарить ?? Ну тебе даже в голову такое не могло прийти . Моему знакомому дети на 60летия машину подарили .
111:
Выходит смерть сына
Выходит смерть сына
---Долго думал , чтобы придумать эту гадость ?? А не мог сын просто подарить ?? Ну тебе даже в голову такое не могло прийти . Моему знакомому дети на 60летия машину подарили .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:47
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:49
Цитата:
Я не думал, просто посмотрел канал Вести, где рекламировали за гробовые Ладу.
А просто так ее за ранения не купишь..
Нужно чтоб сын погиб, тогда хорошие гробовые..
Гога:
Долго думал ,
Долго думал ,
Я не думал, просто посмотрел канал Вести, где рекламировали за гробовые Ладу.
А просто так ее за ранения не купишь..
Нужно чтоб сын погиб, тогда хорошие гробовые..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:53
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 00:54
Цитата:
--------------------???????????????????????????????????????7
111:
видим что в 60х в Костанае была уже повсюду брусчатка..
видим что в 60х в Костанае была уже повсюду брусчатка..
--------------------???????????????????????????????????????7
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:08
Цитата:
Цитата:
----Совсем крышу снесло
111:
где рекламировали за гробовые Ладу.
где рекламировали за гробовые Ладу.
Цитата:
111:
А просто так ее за ранения не купишь
А просто так ее за ранения не купишь
----Совсем крышу снесло
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:10
Цитата:
На канале «Россия-1» показали сюжет про семью, у которой со спецоперации не вернулся сын. При этом на «гробовые» выплаты родители купили новую Lada – «в память о ребенке». В сети ролик и решение похоронившей сына семьи резко осудили и назвали «обменом». Подробности – в материале «ТВК Красноярск».
Гога:
Совсем крышу снесло
Совсем крышу снесло
На канале «Россия-1» показали сюжет про семью, у которой со спецоперации не вернулся сын. При этом на «гробовые» выплаты родители купили новую Lada – «в память о ребенке». В сети ролик и решение похоронившей сына семьи резко осудили и назвали «обменом». Подробности – в материале «ТВК Красноярск».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:11
Журналистка Ксения Собчак: «По замыслу "Вестей недели", это был сюжет, посвященный погибшему десантнику из Саратовской области. Но получился 8-минутный ролик с перерывом на рекламу "новой Lada", которую отец военного купил на его "гробовые" и выехал в ней первый раз на кладбище. Пытаюсь сформулировать и как-то назвать трудноуловимое чувство от этой журналистской работы (и не присесть). Пока не получается».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:12
Журналистка, телеведущая Елена Рыковцева: «Сюжет в киселевских “Вестях”. Увидела в Телеге цитату – не поверила. А все так. Купили на “гробовые” новую Ладу. О которой мечтал их сын. То есть мечта его по любому осталась бы мечтой. Не погиб бы – на что ее покупать-то. А так хоть семье радость. Если можно так выразиться. Но судя по настроению сюжета – можно».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:13
Telegram-канал «Сталингулаг»: «Федеральный телеканал показывает отца, который на гробовые деньги за смерть сына купил себе Lada. Ценности и скрепы. Как только Путин пообещал 12 млн компенсации за гибель солдат, уже было понятно, что многие российские семьи будут с большим нетерпением ждать похоронок, чем своих мужей/сыновей, которые при жизни никогда таких денег не заработают».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:14
Российский блогер Рустем Адагамов: «Новенькая Lada вместо не вернувшегося со [спецоперации] сына. Купили на "гробовые" – пособие семье погибшего. "Сын мечтал именно о такой, белой", – говорит отец. Пропаганда в обезумевшей стране не стесняется показывать такие сюжеты».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:14
Про театр -закончи
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 01:17
В комментариях пользователей тоже возмутило такое «вложение» родителей. Многие назвали это просто «обменом» машины на сына.
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