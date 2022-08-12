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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 17:09
Второй основной взрыв, их было два, практически одинаковых, уже в 16.10.
Видимо это были уже авиабомбы
Видимо это были уже авиабомбы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 17:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 17:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:06
Ну и новая Каховка..
Кто то прячется среди жилых домов, прикрываясь людьми как фашист и палит по украинским позициям..
Кто то прячется среди жилых домов, прикрываясь людьми как фашист и палит по украинским позициям..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:07
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:33
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25241
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:43
Цитата:
Нормальный, казах...
111:
Хех.. Обшибленный на голову..
Хех.. Обшибленный на голову..
Нормальный, казах...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:48
Цитата:
Сам фоткал ??
111:
Сам фоткал ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:50
Цитата:
---Это ты про себя ?? Самокритично
111:
Обшибленный на голову..
Обшибленный на голову..
---Это ты про себя ?? Самокритично
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:57
Цитата:
----Не верю ! Сам придумал
111:
Ну и новая Каховка..
Ну и новая Каховка..
----Не верю ! Сам придумал
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:05
4 часа назад, источник: © РИА НовостиНикто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска, обвиняя при этом Москву .Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:10
2 часа назад, источник: © РИА НовостиУкраинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла Каховскую ГЭС в Херсонской области, в целом ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.---------------------ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:24
---Источник: Reuters ---Российские силы сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS близ Новой Каховки, а также четыре реактивных снаряда из РСЗО «Ольха» близ Чернобаевки в Херсонской области Украины ---- видишь ----тут есть источник
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:29
5 часов назад, источник: © РИА НовостиВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС управляемыми снарядами западного производства, заявил представитель новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые, — они летят туда, куда их отправляли», — сказал он в эфире канала «Россия 24». По его словам, один из снарядов упал «в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива». В ВГА пообещали вскоре представить доказательства и подтверждения атаки. Рогов ранее заявил об обстреле ЗАЭС, после которого оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:32
Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре. «Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — сказал он. В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный. Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
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