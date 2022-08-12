Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 59% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 359 из 360«1...357358359360»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16742
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 17:09
#5371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй основной взрыв, их было два, практически одинаковых, уже в 16.10.
Видимо это были уже авиабомбы

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16742
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 17:16
#5372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе что то такое и рвпнуло.
Это как в порядке вещей, не знаю как у стран Нато..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16742
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 17:17
#5373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16742
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:06
#5374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и новая Каховка..



Кто то прячется среди жилых домов, прикрываясь людьми как фашист и палит по украинским позициям..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16742
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:07
#5375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут уж и нечего говорить, до чего опустилась российская армия..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16742
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:33
#5376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Обшибленный на голову..

Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25241
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:43
#5377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хех.. Обшибленный на голову..

Нормальный, казах... :lol: ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:48
#5378
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Сам фоткал ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:50
#5379
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Обшибленный на голову..

---Это ты про себя ?? Самокритично :-P
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 20:57
#5380
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну и новая Каховка..

----Не верю ! Сам придумал
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:05
#5381
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 часа назад, источник: © РИА НовостиНикто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска, обвиняя при этом Москву .Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:10
#5382
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 часа назад, источник: © РИА НовостиУкраинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла Каховскую ГЭС в Херсонской области, в целом ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.---------------------ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:24
#5383
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Источник: Reuters ---Российские силы сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS близ Новой Каховки, а также четыре реактивных снаряда из РСЗО «Ольха» близ Чернобаевки в Херсонской области Украины ---- видишь ----тут есть источник
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:29
#5384
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 часов назад, источник: © РИА НовостиВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС управляемыми снарядами западного производства, заявил представитель новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые, — они летят туда, куда их отправляли», — сказал он в эфире канала «Россия 24». По его словам, один из снарядов упал «в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива». В ВГА пообещали вскоре представить доказательства и подтверждения атаки. Рогов ранее заявил об обстреле ЗАЭС, после которого оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 21:32
#5385
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре. «Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — сказал он. В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный. Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
Профайл
Страница 359 из 360«1...357358359360»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS