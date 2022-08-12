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Шокан Валиханов, чингизид по происхождению, был в одном лице боевой офицер и дипломат, историк-востоковед, этнограф и просветитель, казахский ученый, получивший мировое признание в XIX веке.

совместно с российским научным центром

Цитата:Странно что в статье удивительно нагло пропустили главное дело всей жизни ВалихановаА это военная разведка в средней Азии и уйгуристане куда Валиханов неоднократно ходил с караванами якобы как местный добывая информацию о дорогах,мостах и перевалахПосле чего уже российская империя по картам Валиханова продвигалась в среднюю Азию поэтому вот и Цитата:ребята из России приехали которые косят под научный центр когда как на деле по любому являются агентами СВР