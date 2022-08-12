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≡ Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают центром туризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44875
Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают центром туризма
Отправлено: 12.08.22 - 11:47
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Отдел культуры акимата Сарыкольского района и молодежное ОО «Волонтерский центр «ДИС» разработали проект: «Поездка в село Кунтимес, на Родину Шокана Валиханова». Одно из мероприятий прошло 4 августа.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25241
Re: Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают...
Отправлено: 12.08.22 - 11:47
#1
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Почему, интуристы, остались за кадром?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12801
Re: Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают...
Отправлено: 12.08.22 - 16:33
#2
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Цитата:
Шокан Валиханов, чингизид по происхождению, был в одном лице боевой офицер и дипломат, историк-востоковед, этнограф и просветитель, казахский ученый, получивший мировое признание в XIX веке.

Странно что в статье удивительно нагло пропустили главное дело всей жизни Валиханова
А это военная разведка в средней Азии и уйгуристане куда Валиханов неоднократно ходил с караванами якобы как местный добывая информацию о дорогах,мостах и перевалах
После чего уже российская империя по картам Валиханова продвигалась в среднюю Азию поэтому вот и Цитата:
совместно с российским научным центром 
ребята из России приехали которые косят под научный центр когда как на деле по любому являются агентами СВР
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1480
Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают центром туризма
Отправлено: 12.08.22 - 19:58
#3
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А что, информацияЦитата:
abaika95:
о дорогах,мостах и перевалах
, добытая Валихановым, до сих пор интересует "агентов СВР"?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25241
Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают центром туризма
Отправлено: 12.08.22 - 20:50
#4
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Цитата:
serg kost:
до сих пор интересует "агентов СВР"?

Чьей?... :lol: :-x
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