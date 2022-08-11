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Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 44873
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 11:18
Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе.
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Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:16
Цитата:
Ты на один мой коммент,пишешь три,а нервный я?
111:
ты какой то нервный стал..
ты какой то нервный стал..
Ты на один мой коммент,пишешь три,а нервный я?
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:17
Цитата:
То есть,если моё мнение отличается от твоего то оно ненормальное?
111:
У тебя раньше было вроде нормально с мнением
У тебя раньше было вроде нормально с мнением
То есть,если моё мнение отличается от твоего то оно ненормальное?
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:25
Цитата:
Вроде совсем недавно кто-то кричал тут, что ничего страшного в повышенной цене на сахар нет. И вдруг все торгаши стали сволочами. "Наверное, сахар кончился", - подумал Штирлиц.
111:
Торгаши, которые обдирают население, договариваясь выносить сахар по 289 и продавая его по 850.
Торгаши, которые обдирают население, договариваясь выносить сахар по 289 и продавая его по 850.
Вроде совсем недавно кто-то кричал тут, что ничего страшного в повышенной цене на сахар нет. И вдруг все торгаши стали сволочами. "Наверное, сахар кончился", - подумал Штирлиц.
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:38
Цитата:
Ты начал фашистами разбрасываться..
Хотя казалось бы, говорим за аферистов торгашей и тут вон оно что..
Добринцофф:
Ты на один мой коммент,пишешь три,а нервный
Ты на один мой коммент,пишешь три,а нервный
Ты начал фашистами разбрасываться..
Хотя казалось бы, говорим за аферистов торгашей и тут вон оно что..
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:40
Цитата:
Да было все нормально.
Я же брал по 450 и 615..
Но на дурачка торгаши продавали и по 850 как оказалось и он у них всегда откуда то был..
Они что, так усердно его сажали выращивали все это время?
Маркс:
Вроде совсем недавно кто-то кричал тут, что ничего страшного в повышенной цене на сахар нет. И
Вроде совсем недавно кто-то кричал тут, что ничего страшного в повышенной цене на сахар нет. И
Да было все нормально.
Я же брал по 450 и 615..
Но на дурачка торгаши продавали и по 850 как оказалось и он у них всегда откуда то был..
Они что, так усердно его сажали выращивали все это время?
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:42
Цитата:
Обзывание, тем более фашистом, из за критики торгаша, который обманывает народ, не есть мнение .
Просто обзывание и оскорбление
Потому решил что ты стал нервным каким то..
Добринцофф:
если моё мнение о
если моё мнение о
Обзывание, тем более фашистом, из за критики торгаша, который обманывает народ, не есть мнение .
Просто обзывание и оскорбление
Потому решил что ты стал нервным каким то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12801
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:43
Цитата:
Люди призывающие Сталина покарать преступников постоянно забывают что "Сталин" вернеться только по иронии судьбы он первым делом займеться теми кто его призвал в особенности коментаторами на форумах,а зачем они ему нужны? Мало ли,вдруг что напишут про него эдакое а тут вам сразу расстрел
А что тут такого противоестественного?)))
Цитата:
В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за бутылку водки паяльник и самим ковыряясь по ночам чинить только что купленный товар потомучто он шел уже с завода с БРАКОМ))
Обращаться к продавцу с притензиями небыло смысла потомучто ты этот товар взял по БЛАТУ накинув сверху рублей 60 (пол зарплаты) поэтому в той эпохе в той стране каждый сам себе был и жнец и бдец и на дуде игрец,потомучто ничего не было а то что было ломалось и тебе приходилось неделями ремонтировать свое барахло самому
Умнее люди были?))) Даааа потомучто жили в таком прекрасном государстве где все было так сделано для людей, ПО УМУ))
А сейчас сидит представитель той эпохи на форуме физик ядерщик умеющий красиво паять и изливает свою желчь и злобу потомучто толком никому не нужен в новой эпохе))
[Исправлено: abaika95, 12.08.2022 - 16:44]
Tenkisch:
Вот читаю и диву даюсь. А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного?
Вот читаю и диву даюсь. А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного?
Люди призывающие Сталина покарать преступников постоянно забывают что "Сталин" вернеться только по иронии судьбы он первым делом займеться теми кто его призвал в особенности коментаторами на форумах,а зачем они ему нужны? Мало ли,вдруг что напишут про него эдакое а тут вам сразу расстрел
А что тут такого противоестественного?)))
Цитата:
Серый волк:
Это в другой эпохе и другой стране схемы вкладвали.
Это в другой эпохе и другой стране схемы вкладвали.
В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за бутылку водки паяльник и самим ковыряясь по ночам чинить только что купленный товар потомучто он шел уже с завода с БРАКОМ))
Обращаться к продавцу с притензиями небыло смысла потомучто ты этот товар взял по БЛАТУ накинув сверху рублей 60 (пол зарплаты) поэтому в той эпохе в той стране каждый сам себе был и жнец и бдец и на дуде игрец,потомучто ничего не было а то что было ломалось и тебе приходилось неделями ремонтировать свое барахло самому
Умнее люди были?))) Даааа потомучто жили в таком прекрасном государстве где все было так сделано для людей, ПО УМУ))
А сейчас сидит представитель той эпохи на форуме физик ядерщик умеющий красиво паять и изливает свою желчь и злобу потомучто толком никому не нужен в новой эпохе))
[Исправлено: abaika95, 12.08.2022 - 16:44]
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:48
Цитата:
Расскажи-ка нам новую скаску
Не про ускую с кучей родни
А поведай как сперли аляску
Толпы наглой лихой торгашни
111:
Торгаши, которые на зеленом украли у меня аляску, когда то.
Торгаши, которые на зеленом украли у меня аляску, когда то.
Расскажи-ка нам новую скаску
Не про ускую с кучей родни
А поведай как сперли аляску
Толпы наглой лихой торгашни
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 17:12
Цитата:
Если бы я был Kairat stayer, то уже бы забил эту ветку миллионами ссылок на свои собственные комменты, что эту лавочку под названием стабилизационный фонд и гаратские ярмарки давно пора прикрыть. Они только раскачивают цены, что как раз на руку рвачам, которые не привыкли работать долго и монотонно, а хотят рубить бабло быстро и сразу. Для этого используют технологии, которые всем давно известны из песни фильма про Буратино. Пустить слушок, напугать, сыграть на жадности, обмануть. Главное, вывести общество из состояния равновесия и чем больше размах у качелей, тем больше осадок в карманах карусельщиков.
111:
Они что, так усердно его сажали выращивали все это время?
Они что, так усердно его сажали выращивали все это время?
Если бы я был Kairat stayer, то уже бы забил эту ветку миллионами ссылок на свои собственные комменты, что эту лавочку под названием стабилизационный фонд и гаратские ярмарки давно пора прикрыть. Они только раскачивают цены, что как раз на руку рвачам, которые не привыкли работать долго и монотонно, а хотят рубить бабло быстро и сразу. Для этого используют технологии, которые всем давно известны из песни фильма про Буратино. Пустить слушок, напугать, сыграть на жадности, обмануть. Главное, вывести общество из состояния равновесия и чем больше размах у качелей, тем больше осадок в карманах карусельщиков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12375
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 17:48
Цитата:
Это что всё враньё на что способны нанятые жуликами форумные клоуны что-ли?
Блохи от скуки повесятся читая эти жалкие и унылые врули!!!
Насяльники сильно переплатили деньги на враньё.
Тут даже на половину гнутого теньго не будет!
Любой настоящий житель города знает где работала Рембыттехника, где телеателье.
Естественно настоящие жители или их родители этим пользовались и знали конечно.
Для сервиса кстати было организовано профобучение мастеров целыми группами в специализированных ТУ. Чего сейчас у жуликов крадущих сахар и муку естественно нет и быть не может.
Например ТУ-10 готовило группы механиков по ремонту телевизопров и не только.
Впрочем лжецу нанятому на форум это бесполезно.
Впрочем как и тех мерзостных жуликов из восьмиэтажной доски позора самым бесполезнейшим образом впустую призывать не воровать и работать для города.
С ними бесполезно вести беседы.
Только сносить всех оптом в тюрягу без вариантов.
Это люди из глубокого вороватого коррупционного прошлого.
Они в принципе несовместимы с 21 веком и с будущим страны Казахстан.
Ставить управллять в области нужно людей по складу Юджина.
Которые за город и за жителей.
Которые у себя знают как сделать правильно и удобно и городу сделают.
Которые не из дремучего прошлого пораженные коррупцией насквозь.
И они найдут обязательно как построить управление из таких-же людей которым не наплевать на свои города и поселки.
[Исправлено: Серый волк, 12.08.2022 - 14:59]
abaika95:
В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за буты
В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за буты
Это что всё враньё на что способны нанятые жуликами форумные клоуны что-ли?
Блохи от скуки повесятся читая эти жалкие и унылые врули!!!
Насяльники сильно переплатили деньги на враньё.
Тут даже на половину гнутого теньго не будет!
Любой настоящий житель города знает где работала Рембыттехника, где телеателье.
Естественно настоящие жители или их родители этим пользовались и знали конечно.
Для сервиса кстати было организовано профобучение мастеров целыми группами в специализированных ТУ. Чего сейчас у жуликов крадущих сахар и муку естественно нет и быть не может.
Например ТУ-10 готовило группы механиков по ремонту телевизопров и не только.
Впрочем лжецу нанятому на форум это бесполезно.
Впрочем как и тех мерзостных жуликов из восьмиэтажной доски позора самым бесполезнейшим образом впустую призывать не воровать и работать для города.
С ними бесполезно вести беседы.
Только сносить всех оптом в тюрягу без вариантов.
Это люди из глубокого вороватого коррупционного прошлого.
Они в принципе несовместимы с 21 веком и с будущим страны Казахстан.
Ставить управллять в области нужно людей по складу Юджина.
Которые за город и за жителей.
Которые у себя знают как сделать правильно и удобно и городу сделают.
Которые не из дремучего прошлого пораженные коррупцией насквозь.
И они найдут обязательно как построить управление из таких-же людей которым не наплевать на свои города и поселки.
[Исправлено: Серый волк, 12.08.2022 - 14:59]
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