Цветущая страна и база для НАТО

Отправлено: - 17:27

Я тоже помню, все эти времена, когда поляки были в Греции, на первом месте по невозможности, Т. е, они были шумными, хамовитыми. Прошло время , самыми хамами стали во всей Европе москвичи. Поразительно, как их даже в Лондоне ничего не устраивает. Наверное. это правильно, я в Лондоне ни разу не был,в Москве был, там не плохо, всё хорошо , кроме москвичей, питерцы лучше, минчане небо и земля, в Москве, наверное сама атмосфера заставляет быть злым. А вообще, да поляки не самые приятные люди, прибалты тоже, кофе у них приятно пить, а так?