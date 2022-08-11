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Цветущая страна и база для НАТО
Цветущая страна и база для НАТО
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44873
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 13:50
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[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 14:27]
[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 14:27]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17384
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:10
самая пакостная страна в европе.
из личного опыта.
ну не считая прибалтов.
а оценка - колбаски, сосиски..
уровень нищебродов.
[Исправлено: alex_60, 12.08.2022 - 15:14]
из личного опыта.
ну не считая прибалтов.
а оценка - колбаски, сосиски..
уровень нищебродов.
[Исправлено: alex_60, 12.08.2022 - 15:14]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 347
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:20
Цитата:
5 баллов!
alex_60:
самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов. а оценка - колбаски, сосиски.. уровень нищебродов
самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов. а оценка - колбаски, сосиски.. уровень нищебродов
5 баллов!
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:23
Цитата:
П. С из моей практике, самые злые люди это русские, а самые пакостные это москвичи. А потом уже поляки
[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 14:30]
alex_60:Любой турист приезжая в другую страну всегда интересуется паркамм, музеими, ресторанами, магазинами. Че тут такого А я ещё работой интересуюсь. Чем живут трудяги, как зарабатывают . И я не олигарх, мне интереснно соотношение зп и продуктов. Плохих пока поляков не увидел. Я про простых людей
П. С из моей практике, самые злые люди это русские, а самые пакостные это москвичи. А потом уже поляки
[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 14:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2677
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:29
купи лучше самую дешевую колбасу - кашанку. Там мясо с крупой. Приготовь любым способом - хоть отвари, хоть запеки - и под Зубровку её употреби.
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:31
Цитата:
Зубровку уже купил. Деду на пробу и друзьям.
юля елиссева:
Зубровку уже купил. Деду на пробу и друзьям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2677
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:34
Цитата:
пакость к пакости...
alex_60:
амая пакостная страна в европе.
амая пакостная страна в европе.
пакость к пакости...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17384
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:59
Цитата:
ты молодой еще. много не знаешь.
например не знаешь как твои соотечественники гнали машины из германии домой в свое время, когда это было доступно.и эти сволочи купались в озере при таможне на виду у всех в перерывах между сбором денег. это у тех кто смог живым доехать до таможни из германии.
[Исправлено: alex_60, 12.08.2022 - 16:01]
Vit:
Плохих пока поляков не увидел.
Плохих пока поляков не увидел.
ты молодой еще. много не знаешь.
например не знаешь как твои соотечественники гнали машины из германии домой в свое время, когда это было доступно.и эти сволочи купались в озере при таможне на виду у всех в перерывах между сбором денег. это у тех кто смог живым доехать до таможни из германии.
[Исправлено: alex_60, 12.08.2022 - 16:01]
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 16:55
Цитата:
Цитата:
NG.kz:
Много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Радужные флаги на балконах, сумках, чехлах телефонов и т. д.
Много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Радужные флаги на балконах, сумках, чехлах телефонов и т. д.
Цитата:
NG.kz:
Оказывается, каждый человек в этом мире такой же, как и ты. Только язык другой и цвет кожи.
Оказывается, каждый человек в этом мире такой же, как и ты. Только язык другой и цвет кожи.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16734
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:02
Натовское оружие как видим это самое передовое.
Тут даже никто не может догадаться, на что оно способно разработок нулевых.
Если Хаймарсы 80х способны на такое..
Тут даже никто не может догадаться, на что оно способно разработок нулевых.
Если Хаймарсы 80х способны на такое..
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:18
Цитата:
Ха-ха-ха. Почитай про оперативно-тактическую ракету 8к14 1959 года выпуска. Будешь сильно удивлен. Американцы уже тогда нервно курили в своих бункерах. Даже боюсь представить, что там сейчас на вооружении у России.
111:
Если Хаймарсы 80х способны на такое..
Если Хаймарсы 80х способны на такое..
Ха-ха-ха. Почитай про оперативно-тактическую ракету 8к14 1959 года выпуска. Будешь сильно удивлен. Американцы уже тогда нервно курили в своих бункерах. Даже боюсь представить, что там сейчас на вооружении у России.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 419
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:27
Я тоже помню, все эти времена, когда поляки были в Греции, на первом месте по невозможности, Т. е, они были шумными, хамовитыми. Прошло время , самыми хамами стали во всей Европе москвичи. Поразительно, как их даже в Лондоне ничего не устраивает. Наверное. это правильно, я в Лондоне ни разу не был,в Москве был, там не плохо, всё хорошо , кроме москвичей, питерцы лучше, минчане небо и земля, в Москве, наверное сама атмосфера заставляет быть злым. А вообще, да поляки не самые приятные люди, прибалты тоже, кофе у них приятно пить, а так?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16734
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:29
Цитата:
Есть данные по сегодняшним применениям?
Она так же может обходить ПВО и каков радиус отклонения..
Этого ничего нет.
Просто древняя неточная ракета как и множество древних..
С сегодняшним Нинзя, которая уничтожила Аз Завахери ничего общего..
Или накрыть всю семью этой старухой, или убить в скоплении ее только парочку террористов..
Разница есть?
Маркс:
Почитай про оперативно-тактическую ракету 8к14 1959 года выпуска
Почитай про оперативно-тактическую ракету 8к14 1959 года выпуска
Есть данные по сегодняшним применениям?
Она так же может обходить ПВО и каков радиус отклонения..
Этого ничего нет.
Просто древняя неточная ракета как и множество древних..
С сегодняшним Нинзя, которая уничтожила Аз Завахери ничего общего..
Или накрыть всю семью этой старухой, или убить в скоплении ее только парочку террористов..
Разница есть?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 419
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:30
Маркс, по моему , Вы я даже не знаю, как сказать, Маркс, настоящий, всё таки был за интернационализм
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