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≡ Цветущая страна и база для НАТО
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44873
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
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Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11355
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 13:50
#15
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..

[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 14:27]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17384
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:10
#16
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самая пакостная страна в европе.
из личного опыта.
ну не считая прибалтов.
а оценка - колбаски, сосиски..
уровень нищебродов.

[Исправлено: alex_60, 12.08.2022 - 15:14]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
347
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:20
#17
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Цитата:
alex_60:
самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов. а оценка - колбаски, сосиски.. уровень нищебродов


5 баллов!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11355
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:23
#18
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Цитата:
alex_60:
Любой турист приезжая в другую страну всегда интересуется паркамм, музеими, ресторанами, магазинами. Че тут такого А я ещё работой интересуюсь. Чем живут трудяги, как зарабатывают . И я не олигарх, мне интереснно соотношение зп и продуктов. Плохих пока поляков не увидел. Я про простых людей
П. С из моей практике, самые злые люди это русские, а самые пакостные это москвичи. А потом уже поляки

[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 14:30]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2677
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:29
#19
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купи лучше самую дешевую колбасу - кашанку. Там мясо с крупой. Приготовь любым способом - хоть отвари, хоть запеки - и под Зубровку её употреби.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11355
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:31
#20
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Цитата:
юля елиссева:

Зубровку уже купил. Деду на пробу и друзьям.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2677
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:34
#21
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Цитата:
alex_60:
амая пакостная страна в европе.

пакость к пакости...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17384
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 15:59
#22
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Цитата:
Vit:
Плохих пока поляков не увидел.


ты молодой еще. много не знаешь.
например не знаешь как твои соотечественники гнали машины из германии домой в свое время, когда это было доступно.и эти сволочи купались в озере при таможне на виду у всех в перерывах между сбором денег. это у тех кто смог живым доехать до таможни из германии.

[Исправлено: alex_60, 12.08.2022 - 16:01]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2474
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 16:55
#23
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Цитата:
NG.kz:
Много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Радужные флаги на балконах, сумках, чехлах телефонов и т. д.

Цитата:
NG.kz:
Оказывается, каждый человек в этом мире такой же, как и ты. Только язык другой и цвет кожи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16734
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:02
#24
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Натовское оружие как видим это самое передовое.
Тут даже никто не может догадаться, на что оно способно разработок нулевых.
Если Хаймарсы 80х способны на такое..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2474
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:18
#25
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Цитата:
111:
Если Хаймарсы 80х способны на такое..

Ха-ха-ха. Почитай про оперативно-тактическую ракету 8к14 1959 года выпуска. Будешь сильно удивлен. Американцы уже тогда нервно курили в своих бункерах. Даже боюсь представить, что там сейчас на вооружении у России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
419
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:27
#26
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Я тоже помню, все эти времена, когда поляки были в Греции, на первом месте по невозможности, Т. е, они были шумными, хамовитыми. Прошло время , самыми хамами стали во всей Европе москвичи. Поразительно, как их даже в Лондоне ничего не устраивает. Наверное. это правильно, я в Лондоне ни разу не был,в Москве был, там не плохо, всё хорошо , кроме москвичей, питерцы лучше, минчане небо и земля, в Москве, наверное сама атмосфера заставляет быть злым. А вообще, да поляки не самые приятные люди, прибалты тоже, кофе у них приятно пить, а так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16734
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:29
#27
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Цитата:
Маркс:
Почитай про оперативно-тактическую ракету 8к14 1959 года выпуска

Есть данные по сегодняшним применениям?
Она так же может обходить ПВО и каков радиус отклонения..
Этого ничего нет.
Просто древняя неточная ракета как и множество древних..
С сегодняшним Нинзя, которая уничтожила Аз Завахери ничего общего..
Или накрыть всю семью этой старухой, или убить в скоплении ее только парочку террористов..
Разница есть?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
419
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 17:30
#28
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Маркс, по моему , Вы я даже не знаю, как сказать, Маркс, настоящий, всё таки был за интернационализм
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