Отправлено: - 16:43

Tenkisch:

Вот читаю и диву даюсь. А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного?

Серый волк:

Это в другой эпохе и другой стране схемы вкладвали.

[Исправлено: abaika95, 12.08.2022 - 16:44]

Цитата:Люди призывающие Сталина покарать преступников постоянно забывают что "Сталин" вернеться только по иронии судьбы он первым делом займеться теми кто его призвал в особенности коментаторами на форумах,а зачем они ему нужны? Мало ли,вдруг что напишут про него эдакое а тут вам сразу расстрелА что тут такого противоестественного?)))Цитата:В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за бутылку водки паяльник и самим ковыряясь по ночам чинить только что купленный товар потомучто он шел уже с завода с БРАКОМ))Обращаться к продавцу с притензиями небыло смысла потомучто ты этот товар взял по БЛАТУ накинув сверху рублей 60 (пол зарплаты) поэтому в той эпохе в той стране каждый сам себе был и жнец и бдец и на дуде игрец,потомучто ничего не было а то что было ломалось и тебе приходилось неделями ремонтировать свое барахло самомуУмнее люди были?))) Даааа потомучто жили в таком прекрасном государстве где все было так сделано для людей, ПО УМУ))А сейчас сидит представитель той эпохи на форуме физик ядерщик умеющий красиво паять и изливает свою желчь и злобу потомучто толком никому не нужен в новой эпохе))