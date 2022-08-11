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≡ Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44873
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 11:18
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Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8840
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:16
#30
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Цитата:
111:
ты какой то нервный стал..

Ты на один мой коммент,пишешь три,а нервный я?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8840
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:17
#31
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Цитата:
111:
У тебя раньше было вроде нормально с мнением

То есть,если моё мнение отличается от твоего то оно ненормальное?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2474
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:25
#32
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Цитата:
111:
Торгаши, которые обдирают население, договариваясь выносить сахар по 289 и продавая его по 850.

Вроде совсем недавно кто-то кричал тут, что ничего страшного в повышенной цене на сахар нет. И вдруг все торгаши стали сволочами. "Наверное, сахар кончился", - подумал Штирлиц.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16734
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:38
#33
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Цитата:
Добринцофф:
Ты на один мой коммент,пишешь три,а нервный

Ты начал фашистами разбрасываться..
Хотя казалось бы, говорим за аферистов торгашей и тут вон оно что..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16734
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:40
#34
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Цитата:
Маркс:
Вроде совсем недавно кто-то кричал тут, что ничего страшного в повышенной цене на сахар нет. И

Да было все нормально.
Я же брал по 450 и 615..
Но на дурачка торгаши продавали и по 850 как оказалось и он у них всегда откуда то был..
Они что, так усердно его сажали выращивали все это время?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16734
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:42
#35
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Цитата:
Добринцофф:
если моё мнение о

Обзывание, тем более фашистом, из за критики торгаша, который обманывает народ, не есть мнение .
Просто обзывание и оскорбление
Потому решил что ты стал нервным каким то..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12801
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:43
#36
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Цитата:
Tenkisch:
Вот читаю и диву даюсь. А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного?

Люди призывающие Сталина покарать преступников постоянно забывают что "Сталин" вернеться только по иронии судьбы он первым делом займеться теми кто его призвал в особенности коментаторами на форумах,а зачем они ему нужны? Мало ли,вдруг что напишут про него эдакое а тут вам сразу расстрел
А что тут такого противоестественного?)))
Цитата:
Серый волк:
Это в другой эпохе и другой стране схемы вкладвали.

В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за бутылку водки паяльник и самим ковыряясь по ночам чинить только что купленный товар потомучто он шел уже с завода с БРАКОМ))
Обращаться к продавцу с притензиями небыло смысла потомучто ты этот товар взял по БЛАТУ накинув сверху рублей 60 (пол зарплаты) поэтому в той эпохе в той стране каждый сам себе был и жнец и бдец и на дуде игрец,потомучто ничего не было а то что было ломалось и тебе приходилось неделями ремонтировать свое барахло самому
Умнее люди были?))) Даааа потомучто жили в таком прекрасном государстве где все было так сделано для людей, ПО УМУ))
А сейчас сидит представитель той эпохи на форуме физик ядерщик умеющий красиво паять и изливает свою желчь и злобу потомучто толком никому не нужен в новой эпохе))

[Исправлено: abaika95, 12.08.2022 - 16:44]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2474
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 16:48
#37
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Цитата:
111:
Торгаши, которые на зеленом украли у меня аляску, когда то.

Расскажи-ка нам новую скаску
Не про ускую с кучей родни
А поведай как сперли аляску
Толпы наглой лихой торгашни
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2474
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 17:12
#38
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Цитата:
111:
Они что, так усердно его сажали выращивали все это время?

Если бы я был Kairat stayer, то уже бы забил эту ветку миллионами ссылок на свои собственные комменты, что эту лавочку под названием стабилизационный фонд и гаратские ярмарки давно пора прикрыть. Они только раскачивают цены, что как раз на руку рвачам, которые не привыкли работать долго и монотонно, а хотят рубить бабло быстро и сразу. Для этого используют технологии, которые всем давно известны из песни фильма про Буратино. Пустить слушок, напугать, сыграть на жадности, обмануть. Главное, вывести общество из состояния равновесия и чем больше размах у качелей, тем больше осадок в карманах карусельщиков.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12375
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 17:48
#39
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Цитата:
abaika95:
В той эпохе где небыло толком сервисных центров и людям чтобы что-то починить надо было просить у дяди Пети за буты

Это что всё враньё на что способны нанятые жуликами форумные клоуны что-ли?
Блохи от скуки повесятся читая эти жалкие и унылые врули!!!
:-)
Насяльники сильно переплатили деньги на враньё.
Тут даже на половину гнутого теньго не будет!
:-)
Любой настоящий житель города знает где работала Рембыттехника, где телеателье. :-)
Естественно настоящие жители или их родители этим пользовались и знали конечно. :-)
Для сервиса кстати было организовано профобучение мастеров целыми группами в специализированных ТУ. Чего сейчас у жуликов крадущих сахар и муку естественно нет и быть не может. :-)
Например ТУ-10 готовило группы механиков по ремонту телевизопров и не только.

Впрочем лжецу нанятому на форум это бесполезно.
Впрочем как и тех мерзостных жуликов из восьмиэтажной доски позора самым бесполезнейшим образом впустую призывать не воровать и работать для города.

С ними бесполезно вести беседы.
Только сносить всех оптом в тюрягу без вариантов.
Это люди из глубокого вороватого коррупционного прошлого.
Они в принципе несовместимы с 21 веком и с будущим страны Казахстан.


Ставить управллять в области нужно людей по складу Юджина.
Которые за город и за жителей.
Которые у себя знают как сделать правильно и удобно и городу сделают.
Которые не из дремучего прошлого пораженные коррупцией насквозь.
И они найдут обязательно как построить управление из таких-же людей которым не наплевать на свои города и поселки.

[Исправлено: Серый волк, 12.08.2022 - 14:59]
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