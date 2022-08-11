Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось. Читать статью
юля елиссева: А в Польше хорошо. Была там однажды и хочется вернуться ещё.
Везде хорошо где нас нет,надо быть не однажды ,а пожить в стране годик другой,устроиться на работу,пообщаться с местным населением ,а потом уже смотреть захочется тебе сюда вернуться или нет,а так то конечно приезжаешь в Нячанг смотришь ,а посреди города бассейны стоят и люди в них купаются,тут же недалеко городской пляж море настоящее и даже манты продают,зимы нет,красота живи и радуйся.
Я щас нахожусь в Польше. Цены космос) всеми любимые костанайцами яйки 10 злотых-1000 тенге. Мясо химоза, вчера купили свинину с картошкой затушить, так я сразу по запаху понял что г.. о. Хотя до приезда мне всё хвалили его тут. Я развеял этот миф. Мясо отстой!!!Русский язык присутствует везде, только он не совсем русский, а ломаный от украинцев и беларуссов которых тут море и те и другие домой не хотят. Им тут прислуживать нравится панам. И слово пан уже начинает раздражать. Зелень всё таки беларусская красивей и роднёй.А домики конечно в Польше очень сипотичные,Аккуратные и штукатурка не отваливается.
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