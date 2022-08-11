Отправлено: - 10:04

юля елиссева:

А в Польше хорошо. Была там однажды и хочется вернуться ещё.

Цитата:Везде хорошо где нас нет,надо быть не однажды ,а пожить в стране годик другой,устроиться на работу,пообщаться с местным населением ,а потом уже смотреть захочется тебе сюда вернуться или нет,а так то конечно приезжаешь в Нячанг смотришь ,а посреди города бассейны стоят и люди в них купаются,тут же недалеко городской пляж море настоящее и даже манты продают,зимы нет,красота живи и радуйся.