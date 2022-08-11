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≡ Цветущая страна и база для НАТО
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44872
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
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Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16715
Re: Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
#1
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А вот послушаешь россиян и их СМИ, и сразу делаешь вывод, что там мальчиков едят по утрам, а по вечерам девочек..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2674
Re: Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 09:38
#2
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Надо и Казахстану выходить из Таёжного союза и двигаться в Евросоюз и НАТО. А в Польше хорошо. Была там однажды и хочется вернуться ещё.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8687
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 09:50
#3
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8836
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 10:04
#4
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Цитата:
юля елиссева:
А в Польше хорошо. Была там однажды и хочется вернуться ещё.

Везде хорошо где нас нет,надо быть не однажды ,а пожить в стране годик другой,устроиться на работу,пообщаться с местным населением ,а потом уже смотреть захочется тебе сюда вернуться или нет,а так то конечно приезжаешь в Нячанг смотришь ,а посреди города бассейны стоят и люди в них купаются,тут же недалеко городской пляж море настоящее и даже манты продают,зимы нет,красота живи и радуйся.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2674
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 10:14
#5
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8687
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 10:27
#6
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8836
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 10:35
#7
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11353
Re: Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 10:36
#8
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Я щас нахожусь в Польше. Цены космос) всеми любимые костанайцами яйки 10 злотых-1000 тенге. Мясо химоза, вчера купили свинину с картошкой затушить, так я сразу по запаху понял что г.. о. Хотя до приезда мне всё хвалили его тут. Я развеял этот миф. Мясо отстой!!!Русский язык присутствует везде, только он не совсем русский, а ломаный от украинцев и беларуссов которых тут море и те и другие домой не хотят. Им тут прислуживать нравится панам. И слово пан уже начинает раздражать. Зелень всё таки беларусская красивей и роднёй.А домики конечно в Польше очень сипотичные,Аккуратные и штукатурка не отваливается.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2674
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 10:55
#9
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Цитата:
Vit:
Цены космос) всеми любимые костанайцами яйки 10 злотых-1000 тенге.

средняя заплата в Польше в переводе на тенге была в прошлом году около 600 тысяч тенге
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3110
Re: Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 11:59
#10
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Замечательный очерк! Спасибо, Ильзира!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11353
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 12:26
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Пани Юля У нас тоже норм. Зимой приглашали меня в Польшу, я не захотел. Тут так же можно зарабатывать. А вот и яйца любимые))) потом сахар ещё гляну. 8-)

[Исправлено: Vit, 12.08.2022 - 11:26]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1477
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 13:00
#12
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Брат привозил из Польши колбаски Охотничьи, шоколад и что-то ещё.
Наши продукты вкуснее польских.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2674
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 13:29
#13
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Цитата:
serg kost:
Брат привозил из Польши колбаски Охотничьи,

Цитата:
serg kost:
Наши продукты вкуснее польских.

наверное не из Польши, а где-то в ближайшем супермаркете и сказал что польское. Надо было купить ему краковскую колбасу в Польше. Разница с той что у нас продают под видом краковской - небо и земля.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2674
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 13:31
#14
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Цитата:
Vit:
Мясо химоза,

ты где его покупал? Отличные в Ржечи Посполитой продукты!
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