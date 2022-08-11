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≡ Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44872
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 11:18
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Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
173
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 12.08.22 - 00:39
#15
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Вот читаю и диву даюсь. А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного? Они всё это провернули УМЫШЛЕННО! С какого переляку их жалеть? Они что завтра станут правильными и честными? Да так и будут при любом удобном случае воровать! И паразитировать! Мы же почему то избавились от вшей, они тоже паразиты, и никому их не жаль, а чем эти то лучше? А так РАССТРЕЛЯТЬ! Дабы другим повадно не было! Хватит уже растаскивать! Хватит незаконно наживаться ! Или мы все тут добренькие?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
365
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 12.08.22 - 10:09
#16
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надо сюда поместить всех кто причастен к этой истории. Все их морды и акиматчиков и предпринимателей, кто с ними в связке был. Пусть люди смотрят на них и знают в лицо ворюг. Тенкиш прав, таких не перевоспитать. Таких надо либо сажать и надолго с отработкой своего пайка или к стенке. Только так можно эту скверну вытравить из общества.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8687
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 10:24
#17
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Цитата:
рихард:
надо сюда поместить всех кто причастен к этой истории. Все их морды и акиматчиков и предпринимателей, кто с ними в связке был.

Лучше на площади сделать Доску позора...

с фото и описанием "заслуг" перед страной, городом и его жителями
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12374
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 12.08.22 - 10:35
#18
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Цитата:
yudjin:
Лучше на площади сделать Доску позора... с фото и описанием "заслуг" перед страной, городом и его жителями

У вас на фото и так доска позора!
Восьмиэтажная достка голимого позора!
Где за каждым окном позор и куча украденного сахара! :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12374
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 10:47
#19
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Это в другой эпохе и другой стране схемы вкладвали.

Теперь жуликоватые воришки сахара на форумы наёмных балалаек вкладывают с методичками.
Им кажется, что это очень полезно, вкладывать на слабые форумы балалаек с методичками, для которых эта скема примерно как для дикаря с копьём кусок схемы стабилизации строчной развертки.



[Исправлено: Серый волк, 12.08.2022 - 08:00]



[Исправлено: Серый волк, 12.08.2022 - 08:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16715
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 11:00
#20
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Цитата:
yudjin:
Лучше на площади сделать Доску позора...

Сразу чувствуется, что человек насмотрелся в России пропаганды..
Ведь там на каждом углу висят доносы на своих..



Я категорически против этого..
Сегодня это будут торгаши, согласен, люди отвратительные, но завтра там окажешься и ты..
Образно говоря..

[Исправлено: 111, 12.08.2022 - 11:04]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3110
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 12:13
#21
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Разделяю позицию TenkischА!
Получается, наше общество настолько сверхцивилизованно и сверхгуманно, что позволяет отщепенцам паразитировать и процветать на своём теле?
А, может, просто тупо неразвито и слабо, чтобы защититься?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3110
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 12:17
#22
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Цитата:
111:
Сразу чувствуется, что человек насмотрелся в России пропаганды.. Ведь там на каждом углу висят доносы на своих..


Мальчик из начальной школы, сообщаю тебе, что значит донос: "тайное сообщение представителю власти, начальнику о чьей-н. противозаконной деятельности".
Ключевые слова: "тайное" и "противозаконная"!
Не размахивай направо и налево словами, смысл которых не понимаешь!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3123
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 12.08.22 - 12:25
#23
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Цитата:
Tenkisch:
А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного? Они всё это провернули УМЫШЛЕННО! С какого переляку их жалеть? Они что завтра станут правильными и честными?


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Страница 2 из 2«12
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