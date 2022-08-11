Вот читаю и диву даюсь. А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного? Они всё это провернули УМЫШЛЕННО! С какого переляку их жалеть? Они что завтра станут правильными и честными? Да так и будут при любом удобном случае воровать! И паразитировать! Мы же почему то избавились от вшей, они тоже паразиты, и никому их не жаль, а чем эти то лучше? А так РАССТРЕЛЯТЬ! Дабы другим повадно не было! Хватит уже растаскивать! Хватит незаконно наживаться ! Или мы все тут добренькие?
надо сюда поместить всех кто причастен к этой истории. Все их морды и акиматчиков и предпринимателей, кто с ними в связке был. Пусть люди смотрят на них и знают в лицо ворюг. Тенкиш прав, таких не перевоспитать. Таких надо либо сажать и надолго с отработкой своего пайка или к стенке. Только так можно эту скверну вытравить из общества.
Это в другой эпохе и другой стране схемы вкладвали.
Теперь жуликоватые воришки сахара на форумы наёмных балалаек вкладывают с методичками. Им кажется, что это очень полезно, вкладывать на слабые форумы балалаек с методичками, для которых эта скема примерно как для дикаря с копьём кусок схемы стабилизации строчной развертки.
Разделяю позицию TenkischА! Получается, наше общество настолько сверхцивилизованно и сверхгуманно, что позволяет отщепенцам паразитировать и процветать на своём теле? А, может, просто тупо неразвито и слабо, чтобы защититься?
111: Сразу чувствуется, что человек насмотрелся в России пропаганды.. Ведь там на каждом углу висят доносы на своих..
Мальчик из начальной школы, сообщаю тебе, что значит донос: "тайное сообщение представителю власти, начальнику о чьей-н. противозаконной деятельности". Ключевые слова: "тайное" и "противозаконная"! Не размахивай направо и налево словами, смысл которых не понимаешь!
Tenkisch: А что было бы при Сталине? Отвечаю, всех участников расстреляли бы! И скорее правильно это было бы! Жен в концлагеря, детей в детдом и преследовать как детей врагов народа! А что тут такого противоестественного? Они всё это провернули УМЫШЛЕННО! С какого переляку их жалеть? Они что завтра станут правильными и честными?
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