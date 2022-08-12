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≡ Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают центром туризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44872
Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают центром туризма
Отправлено: 12.08.22 - 11:47
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Отдел культуры акимата Сарыкольского района и молодежное ОО «Волонтерский центр «ДИС» разработали проект: «Поездка в село Кунтимес, на Родину Шокана Валиханова». Одно из мероприятий прошло 4 августа.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25238
Re: Всё-таки Кунтимес - Как родину Шокана Валиханова делают...
Отправлено: 12.08.22 - 11:47
#1
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Почему, интуристы, остались за кадром?... :lol: ;-)
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