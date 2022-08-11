Отправлено: - 10:24

рихард:

надо сюда поместить всех кто причастен к этой истории. Все их морды и акиматчиков и предпринимателей, кто с ними в связке был.

Цитата:Лучше на площади сделать Доску позора...с фото и описанием "заслуг" перед страной, городом и его жителями