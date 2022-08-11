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Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
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