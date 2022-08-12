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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:48
Цитата:
---Переведи
111:
Это писятый вопрос?
Это писятый вопрос?
---Переведи
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:49
Цитата:
Ты от своей слабохарактерности думаешь меня задавить вопросами, как последнее китайское предупреждение?
Гога:
Переведи
Переведи
Ты от своей слабохарактерности думаешь меня задавить вопросами, как последнее китайское предупреждение?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:50
Цитата:
----Изначально речь шла , что на фото Луганска нет людей . Я вставил фото Кустаная , и спросил - где люди . Ну а ты зачем то вставил Мариуполь и театр .
111:
Изначально речь шла про Мариуполь.
Изначально речь шла про Мариуполь.
----Изначально речь шла , что на фото Луганска нет людей . Я вставил фото Кустаная , и спросил - где люди . Ну а ты зачем то вставил Мариуполь и театр .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:52
Цитата:
---Сколько пинт ??
111:
надо разобраться с одним .
надо разобраться с одним .
---Сколько пинт ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:53
Цитата:
Там война.
Ты видишь тут тоже войну?
Мариупольский театр скинул.
Он сейчас по твоему такой же, как в гребанных 60х, 70х, 2000х, или сейчас?
Гога:
Изначально речь шла , что на фото Луганска нет людей .
Изначально речь шла , что на фото Луганска нет людей .
Там война.
Ты видишь тут тоже войну?
Мариупольский театр скинул.
Он сейчас по твоему такой же, как в гребанных 60х, 70х, 2000х, или сейчас?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:54
Цитата:
---Это бессмысленно - ты боишься прямо отвечать на поставленные вопросы , а утром все забываешь .
111:
думаешь меня задавить вопросами,
думаешь меня задавить вопросами,
---Это бессмысленно - ты боишься прямо отвечать на поставленные вопросы , а утром все забываешь .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:57
Цитата:
---Ты сам лично фотографировал ??
111:
Мариупольский театр скинул.
Мариупольский театр скинул.
---Ты сам лично фотографировал ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:05
Цитата:
А ты сам лично фотал кустанайский?
Ну?
Как оно?
Гога:
-Ты сам лично фотографировал ??
-Ты сам лично фотографировал ??
А ты сам лично фотал кустанайский?
Ну?
Как оно?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:07
Цитата:
У тебя вопрос га вопросе, этим ты отбрыкиваешься..
Ответь хотя бы за свой фейк..
Незнайка Костаная..
Гога:
Это бессмысленно - ты боишься прямо отвечать на
Это бессмысленно - ты боишься прямо отвечать на
У тебя вопрос га вопросе, этим ты отбрыкиваешься..
Ответь хотя бы за свой фейк..
Незнайка Костаная..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:16
Цитата:
-----Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк !!! Согласен ? Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
111:
А ты сам лично фотал кустанайский?
А ты сам лично фотал кустанайский?
-----Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк !!! Согласен ? Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:21
Цитата:
----Дорогуша , не тебе об этом говорить , знаток .Где был ДК*Химик*
111:
Незнайка Костаная..
Незнайка Костаная..
----Дорогуша , не тебе об этом говорить , знаток .Где был ДК*Химик*
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:22
Цитата:
То есть тот, кто фотографировал наш театр, это фейкомет..
А я что сразу сказал?
Ничего не сходится, ты прав
Гога:
Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк
Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк
То есть тот, кто фотографировал наш театр, это фейкомет..
А я что сразу сказал?
Ничего не сходится, ты прав
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:36
Цитата:
----Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
111:
Ничего не сходится, ты прав
Ничего не сходится, ты прав
----Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:37
Цитата:
Да у вас россиян, что ни фото, то фейк..
Главное расчленители ваши хорошо отрабатывают..
Гога:
Вывод - эти фото ----фейк .
Вывод - эти фото ----фейк .
Да у вас россиян, что ни фото, то фейк..
Главное расчленители ваши хорошо отрабатывают..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:42
111:
-----------------------------------------------------------------------Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
-----------------------------------------------------------------------Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
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