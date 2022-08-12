Отправлено: - 01:22

Гога:

Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк

Цитата:То есть тот, кто фотографировал наш театр, это фейкомет..А я что сразу сказал?Ничего не сходится, ты прав