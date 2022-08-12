Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 357 из 357«1...355356357
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:48
#5341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это писятый вопрос?

---Переведи
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:49
#5342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Переведи

Ты от своей слабохарактерности думаешь меня задавить вопросами, как последнее китайское предупреждение?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:50
#5343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Изначально речь шла про Мариуполь.

----Изначально речь шла , что на фото Луганска нет людей . Я вставил фото Кустаная , и спросил - где люди . Ну а ты зачем то вставил Мариуполь и театр .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:52
#5344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
надо разобраться с одним .

---Сколько пинт ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:53
#5345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Изначально речь шла , что на фото Луганска нет людей .

Там война.
Ты видишь тут тоже войну?
Мариупольский театр скинул.
Он сейчас по твоему такой же, как в гребанных 60х, 70х, 2000х, или сейчас?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:54
#5346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
думаешь меня задавить вопросами,

---Это бессмысленно - ты боишься прямо отвечать на поставленные вопросы , а утром все забываешь .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 00:57
#5347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мариупольский театр скинул.

---Ты сам лично фотографировал ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:05
#5348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Ты сам лично фотографировал ??

А ты сам лично фотал кустанайский?
Ну?
Как оно?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:07
#5349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это бессмысленно - ты боишься прямо отвечать на

У тебя вопрос га вопросе, этим ты отбрыкиваешься..
Ответь хотя бы за свой фейк..
Незнайка Костаная..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:16
#5350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А ты сам лично фотал кустанайский?

-----Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк !!! Согласен ? Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:21
#5351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Незнайка Костаная..

----Дорогуша , не тебе об этом говорить , знаток .Где был ДК*Химик*
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:22
#5352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Следи внимательно за мыслью -- это фотографировал не я лично - значить это фейк

То есть тот, кто фотографировал наш театр, это фейкомет..
А я что сразу сказал?
Ничего не сходится, ты прав
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:36
#5353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ничего не сходится, ты прав

----Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:37
#5354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вывод - эти фото ----фейк .

Да у вас россиян, что ни фото, то фейк..
Главное расчленители ваши хорошо отрабатывают..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.08.22 - 01:42
#5355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
111:
-----------------------------------------------------------------------Дальше - ты выставляешь фото , сделанные не тобой лично .Вывод - эти фото ----фейк .
Профайл
Страница 357 из 357«1...355356357
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Гога, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS