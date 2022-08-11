Re: Владелец базы отдыха, на которой медведица искусала девочку,...

Отправлено: - 20:41

Родители тоже виноваты, чего греха таить..

Тоже с них ответственность просто несмываема..

Помимо медведя есть еще и автомобили и еще что то, где надо за ребенком смотреть, а не выкатывать шары уже после..