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≡ Владелец базы отдыха, на которой медведица искусала девочку, должен заплатить ее родителям 18,5 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44868
Владелец базы отдыха, на которой медведица искусала девочку, должен заплатить ее родителям 18,5 млн тенге
Отправлено: 11.08.22 - 20:41
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Александр Панин обвинялся по ст. 306 (п.1 ч.2) УК РК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей... если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16685
Re: Владелец базы отдыха, на которой медведица искусала девочку,...
Отправлено: 11.08.22 - 20:41
#1
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Родители тоже виноваты, чего греха таить..
Тоже с них ответственность просто несмываема..
Помимо медведя есть еще и автомобили и еще что то, где надо за ребенком смотреть, а не выкатывать шары уже после..
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