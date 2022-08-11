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Владелец базы отдыха, на которой медведица искусала девочку, должен заплатить ее родителям 18,5 млн тенге
Владелец базы отдыха, на которой медведица искусала девочку, должен заплатить ее родителям 18,5 млн тенге
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