Отправлено: - 11:08

Маркс:

Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся...

Цитата:Да уж, вы где проживаете? Почти за аналогичные высказывания, семейная пара доморощенные из Петропавловска осуждены на 5 лет и в настоящее время бесплатную баланду хлебают, в местах не столь отдалённых.