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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:48
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 11:08
Цитата:
Да уж, вы где проживаете? Почти за аналогичные высказывания, семейная пара доморощенные из Петропавловска осуждены на 5 лет и в настоящее время бесплатную баланду хлебают, в местах не столь отдалённых.
Маркс:
Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся...
Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся...
Да уж, вы где проживаете? Почти за аналогичные высказывания, семейная пара доморощенные из Петропавловска осуждены на 5 лет и в настоящее время бесплатную баланду хлебают, в местах не столь отдалённых.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 741
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 11:33
Цитата:
Мозес Мордехай Леви -(Карл Маркс для вас всех) он в облачном хранилище Яхве уже давно.
Kairat stayer:
Да уж, вы где проживаете?
Да уж, вы где проживаете?
Мозес Мордехай Леви -(Карл Маркс для вас всех) он в облачном хранилище Яхве уже давно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2469
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 12:45
Цитата:
А это высказывание не попадает под бесплатную баланду?
Kairat stayer:
Да уж, вы где проживаете?
Да уж, вы где проживаете?
А это высказывание не попадает под бесплатную баланду?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 12:52
Цитата:
---Марик ---Так чего так пусто на улицах Кустаная ??
111:
---Марик ---Так чего так пусто на улицах Кустаная ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:00
Цитата:
Конечно не попадает.
Маркс:
А это высказывание не попадает под бесплатную баланду?
А это высказывание не попадает под бесплатную баланду?
Конечно не попадает.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:01
Цитата:
На счёт настоящего понятно.
YESNO:
Мозес Мордехай Леви -(Карл Маркс для вас всех) он в облачном хранилище Яхве уже давно.
Мозес Мордехай Леви -(Карл Маркс для вас всех) он в облачном хранилище Яхве уже давно.
На счёт настоящего понятно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:30
Цитата:
Вам Зет отшибистам на голову не понять..
А действительно, и театр в Мариуполе цел и невридим.
Вообще прекрасно, чо это я о войне до о войне..
Гога:
Так чего так пусто на улицах Кустаная ?
Так чего так пусто на улицах Кустаная ?
Вам Зет отшибистам на голову не понять..
А действительно, и театр в Мариуполе цел и невридим.
Вообще прекрасно, чо это я о войне до о войне..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:36
Вот как делают окоры российские зольдаты..
Воруют авто у населения, ставят его на яму, и придавливают БМП..
Окоп готов
Воруют авто у населения, ставят его на яму, и придавливают БМП..
Окоп готов
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:41
Вот и временное убежище на высоте в Ивановке, с которой их всех выкурили..
А что там сотни бойцов российских погибли, за деньги?
За гробовую Ладу?
Про высоту Ивановки фильм неплохой вышел..
И как все таки там красиво..
И эту красоту губят и выжигают россияне..
[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 15:43]
А что там сотни бойцов российских погибли, за деньги?
За гробовую Ладу?
Про высоту Ивановки фильм неплохой вышел..
И как все таки там красиво..
И эту красоту губят и выжигают россияне..
[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 15:43]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 16:35
Цитата:
----Ему про Фому , а он про Ёрему .---Я тебя спрашиваю - где люди в Кустанае на фото ??? А в ответ - про здание целое .Логика где ???
111:
и театр в Мариуполе цел и невридим.
и театр в Мариуполе цел и невридим.
----Ему про Фому , а он про Ёрему .---Я тебя спрашиваю - где люди в Кустанае на фото ??? А в ответ - про здание целое .Логика где ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 16:41
Цитата:
-----А смысла ты не понял .Если ёще в древние времена могли убирать изображения людей с простых фото , то сейчас--при современных технологиях - и не такие можно делать .К чему это я - да к тому , что все фото , которые ты выставляешь ---не сделаны лично тобой . И где уверенность , что в них не внесены изменения ? И они не являются фейками ??
111:
-----А смысла ты не понял .Если ёще в древние времена могли убирать изображения людей с простых фото , то сейчас--при современных технологиях - и не такие можно делать .К чему это я - да к тому , что все фото , которые ты выставляешь ---не сделаны лично тобой . И где уверенность , что в них не внесены изменения ? И они не являются фейками ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 18:12
Цитата:
Да понял я смысл!
Тебя то просчитать на 6 ходов вперед та еще детская логика..
Потому тебе и дал правду про Мариупольский театр.
Окпзывается весь мир ошибается, фото то это фейки.
На самом деле он стоит не разрушенный, вокруг благоухают цветы и гуляют дети, ходят в сады, в школы, нет могил в каждом дворе..
Вам пропаганда же так говорит, она лишь права.
А то что на фото все разрушено, это фейки..
Гога:
смысла ты не понял .Если ёще в древние времена могли убирать изображения людей с простых фото , то сейчас--при современных технологиях - и не такие
смысла ты не понял .Если ёще в древние времена могли убирать изображения людей с простых фото , то сейчас--при современных технологиях - и не такие
Да понял я смысл!
Тебя то просчитать на 6 ходов вперед та еще детская логика..
Потому тебе и дал правду про Мариупольский театр.
Окпзывается весь мир ошибается, фото то это фейки.
На самом деле он стоит не разрушенный, вокруг благоухают цветы и гуляют дети, ходят в сады, в школы, нет могил в каждом дворе..
Вам пропаганда же так говорит, она лишь права.
А то что на фото все разрушено, это фейки..
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