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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6268
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:48
#5266
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6268
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:49
#5267
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:-P :lol: ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 11:08
#5268
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Цитата:
Маркс:
Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся...


Да уж, вы где проживаете? Почти за аналогичные высказывания, семейная пара доморощенные из Петропавловска осуждены на 5 лет и в настоящее время бесплатную баланду хлебают, в местах не столь отдалённых.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
741
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 11:33
#5269
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Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, вы где проживаете?

Мозес Мордехай Леви -(Карл Маркс для вас всех) он в облачном хранилище Яхве уже давно.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2469
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 12:45
#5270
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Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, вы где проживаете?

А это высказывание не попадает под бесплатную баланду?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6268
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 12:52
#5271
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Цитата:
111:

---Марик ---Так чего так пусто на улицах Кустаная ??
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:00
#5272
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Цитата:
Маркс:
А это высказывание не попадает под бесплатную баланду?


Конечно не попадает.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:01
#5273
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Цитата:
YESNO:
Мозес Мордехай Леви -(Карл Маркс для вас всех) он в облачном хранилище Яхве уже давно.


На счёт настоящего понятно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16673
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:30
#5274
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Цитата:
Гога:
Так чего так пусто на улицах Кустаная ?

Вам Зет отшибистам на голову не понять..
А действительно, и театр в Мариуполе цел и невридим.



Вообще прекрасно, чо это я о войне до о войне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16673
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:36
#5275
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Вот как делают окоры российские зольдаты..
Воруют авто у населения, ставят его на яму, и придавливают БМП..
Окоп готов

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16673
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:38
#5276
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Немного общего плана..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16673
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 15:41
#5277
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Вот и временное убежище на высоте в Ивановке, с которой их всех выкурили..
А что там сотни бойцов российских погибли, за деньги?
За гробовую Ладу?



Про высоту Ивановки фильм неплохой вышел..
И как все таки там красиво..
И эту красоту губят и выжигают россияне..

[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 15:43]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6268
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 16:35
#5278
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Цитата:
111:
и театр в Мариуполе цел и невридим.

----Ему про Фому , а он про Ёрему .---Я тебя спрашиваю - где люди в Кустанае на фото ??? А в ответ - про здание целое .Логика где ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6268
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 16:41
#5279
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Цитата:
111:

-----А смысла ты не понял .Если ёще в древние времена могли убирать изображения людей с простых фото , то сейчас--при современных технологиях - и не такие можно делать .К чему это я - да к тому , что все фото , которые ты выставляешь ---не сделаны лично тобой . И где уверенность , что в них не внесены изменения ? И они не являются фейками ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16673
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 18:12
#5280
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Цитата:
Гога:
смысла ты не понял .Если ёще в древние времена могли убирать изображения людей с простых фото , то сейчас--при современных технологиях - и не такие

Да понял я смысл!
Тебя то просчитать на 6 ходов вперед та еще детская логика..
Потому тебе и дал правду про Мариупольский театр.
Окпзывается весь мир ошибается, фото то это фейки.
На самом деле он стоит не разрушенный, вокруг благоухают цветы и гуляют дети, ходят в сады, в школы, нет могил в каждом дворе..
Вам пропаганда же так говорит, она лишь права.
А то что на фото все разрушено, это фейки..
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