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Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44866
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 11:18
Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8684
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 11.08.22 - 11:18
Вот те раз... кому война, кому мать родна.
Совершенно потеряли совесть и стыд.
Наказать всех уголовно! Но как всегда будет виноват ... водитель?
Совершенно потеряли совесть и стыд.
Наказать всех уголовно! Но как всегда будет виноват ... водитель?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2860
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 11.08.22 - 11:39
А я то думаю, с какого перепуга вчера сахар во всех супермаркетах лежит?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16666
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 11.08.22 - 11:51
Торгаши..
Так было всегда, так будет.
Им невыгодно было чтоб сахар продавали по 450..
Так было всегда, так будет.
Им невыгодно было чтоб сахар продавали по 450..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 113
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 11.08.22 - 12:54
— Только сумасшедшие могут покупать сахар по такой цене, как у вас. — Ну и не берите. — Так сумасшедшие же всё разберут!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12799
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 11.08.22 - 13:27
Следим за руками
С начала войны россия ограничивает вывоз сахара за границу,он у нас естественно взлетает в цене т.к.не хватает местных мощностей
Тут же подключаются предприниматели и любители халявки в виде перекупа (привет добринцов) В итоге сахар ещё повышается
Антикор ровно пол года не видит ничего
И как только прошла новость что на юге подключат дополнительные мощности по производству сахара для возмещения потребностей ТУТ ЖЕ вот прям тут же антикор возбуждается и находит всех негодяев и злодеев которые тырили сахер махер в области в колличестве целых 900 кг))
Предлагаю дать антикорру медальку "за очень удачное стечение обстоятельств" и наградить грамотой "за совпадения"))
С начала войны россия ограничивает вывоз сахара за границу,он у нас естественно взлетает в цене т.к.не хватает местных мощностей
Тут же подключаются предприниматели и любители халявки в виде перекупа (привет добринцов) В итоге сахар ещё повышается
Антикор ровно пол года не видит ничего
И как только прошла новость что на юге подключат дополнительные мощности по производству сахара для возмещения потребностей ТУТ ЖЕ вот прям тут же антикор возбуждается и находит всех негодяев и злодеев которые тырили сахер махер в области в колличестве целых 900 кг))
Предлагаю дать антикорру медальку "за очень удачное стечение обстоятельств" и наградить грамотой "за совпадения"))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1259
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 13:35
Цитата:
Скорее всего это работа не одного дня. Наверное следили, может прослушивали, или заслали «казачка» под видом предпринимателя. В общем делали свою работу. Так что не всё так просто.
abaika95:
ТУТ ЖЕ вот прям тут же антикор возбуждается и находит всех негодяев и злодеев которые тырили сахер махер в области в колличестве целых 90
ТУТ ЖЕ вот прям тут же антикор возбуждается и находит всех негодяев и злодеев которые тырили сахер махер в области в колличестве целых 90
Скорее всего это работа не одного дня. Наверное следили, может прослушивали, или заслали «казачка» под видом предпринимателя. В общем делали свою работу. Так что не всё так просто.
Re: Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар...
Отправлено: 11.08.22 - 13:44
Цитата:
Скажи спасибо предпринимателям которые рискуя нарваться на офигенный штраф и запрет на въезд в Россию ,провозили этот сахар через Российскую таможню и он хоть и дорогой,но был в продаже.
А что сделали чиновники,устроили ажиотаж и давки в супермаркетах,вынос сахара по часам и просто тырили сахар к себе в гараж,впрочем ничего удивительного как только у них появляется возможность ,что то украсть ,так тут же появляется стать в газете об очередном коррупционном преступлении.
abaika95:
Тут же подключаются предприниматели и любители халявки в виде перекупа (привет добринцов
Тут же подключаются предприниматели и любители халявки в виде перекупа (привет добринцов
Скажи спасибо предпринимателям которые рискуя нарваться на офигенный штраф и запрет на въезд в Россию ,провозили этот сахар через Российскую таможню и он хоть и дорогой,но был в продаже.
А что сделали чиновники,устроили ажиотаж и давки в супермаркетах,вынос сахара по часам и просто тырили сахар к себе в гараж,впрочем ничего удивительного как только у них появляется возможность ,что то украсть ,так тут же появляется стать в газете об очередном коррупционном преступлении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12799
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 13:47
Цитата:
Не спорю
Я же это и не отрицаю
Слушали,засылали казачков и.т.д
Пол года слушали
А взяли за одно место именно тогда когда сахар вернётся на рынок и сам)))
Это не совпадение
Это политическая интуиция)
Во время подмазать по пииказц начальства то что можно было подмазать давно)
А если пойти дальше в рассуждениях
То можно дайти до версии что антикорр и сам мягко так прикрывал глаза Глядя на перкуп и воровство сахара
Дав волю всем перкупам чувствовать себя вольготно
А когда пришел окрик сверху сразу всех кого надо взяли за жабры)
Работу то свою как-то показывать надо же
В итоге и получается типичная "вилка ФБР"
Когда чтобы оправдать свой раздутый штат сотрудников приходится выдумывать работу а ещё хуже...закрывать глаза на пакости в малых масштабах хотя можно было их вовремя купировать чтобы потом прикрыть большие пакости
olegggon:
Скорее всего это работа не одного дня. Наверное следили, может прослушивали, или заслали «казачка» под видом предпринимателя. В общем делали свою работу.
Скорее всего это работа не одного дня. Наверное следили, может прослушивали, или заслали «казачка» под видом предпринимателя. В общем делали свою работу.
Не спорю
Я же это и не отрицаю
Слушали,засылали казачков и.т.д
Пол года слушали
А взяли за одно место именно тогда когда сахар вернётся на рынок и сам)))
Это не совпадение
Это политическая интуиция)
Во время подмазать по пииказц начальства то что можно было подмазать давно)
А если пойти дальше в рассуждениях
То можно дайти до версии что антикорр и сам мягко так прикрывал глаза Глядя на перкуп и воровство сахара
Дав волю всем перкупам чувствовать себя вольготно
А когда пришел окрик сверху сразу всех кого надо взяли за жабры)
Работу то свою как-то показывать надо же
В итоге и получается типичная "вилка ФБР"
Когда чтобы оправдать свой раздутый штат сотрудников приходится выдумывать работу а ещё хуже...закрывать глаза на пакости в малых масштабах хотя можно было их вовремя купировать чтобы потом прикрыть большие пакости
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 13:47
Цитата:
Почему не выгодно?
Когда сахар был по 180 тнг,в сезон июнь-15 июля ,в день можно тонну сахара продать,накрутка символическая 10 тнг на кг,с мешка имеешь 250тнг,с тонны 10000,выгодно только вози.
[Исправлено: Добринцофф, 11.08.2022 - 13:48]
111:
Им невыгодно было чтоб сахар продавали по 450..
Им невыгодно было чтоб сахар продавали по 450..
Почему не выгодно?
Когда сахар был по 180 тнг,в сезон июнь-15 июля ,в день можно тонну сахара продать,накрутка символическая 10 тнг на кг,с мешка имеешь 250тнг,с тонны 10000,выгодно только вози.
[Исправлено: Добринцофф, 11.08.2022 - 13:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12799
Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверх нормы
Отправлено: 11.08.22 - 13:54
Цитата:
Кому сказать спасибо что живой?))
Людям которые рисковали собой, самоотверженно везя сюда сахар и продавая его в три дорого и тем самым получая свою Ахиреную маржу?)))
Вот если бы они бесплатно его тут людям раздавали цены бы им небыло
А так это обычные коммерсанты которые ищут выгоду,всегда
Цитата:
Простите а супермаркеты кому принадлежат? Не тем же людям выше которые самоотверженно провозили сюда сахар в три дорого?) Они то как раз и создатели ажиотажа и толпучек
Выдавая сахар порционно
Прикрыли бы контрабанду из России и всем плевать было бы на этот сахар
Нет в магазинах ну и нет очередей из бабок на него
Люди вон рафинат покупали бы котрый как стоял в магазинах так и стоит никому не нужный)
Добринцофф:
Скажи спасибо предпринимателям которые рискуя нарваться на офигенный штраф и запрет на въезд в Россию ,провозили этот сахар через Российскую таможню и он хоть и дорогой,но был в продаже.
Скажи спасибо предпринимателям которые рискуя нарваться на офигенный штраф и запрет на въезд в Россию ,провозили этот сахар через Российскую таможню и он хоть и дорогой,но был в продаже.
Кому сказать спасибо что живой?))
Людям которые рисковали собой, самоотверженно везя сюда сахар и продавая его в три дорого и тем самым получая свою Ахиреную маржу?)))
Вот если бы они бесплатно его тут людям раздавали цены бы им небыло
А так это обычные коммерсанты которые ищут выгоду,всегда
Цитата:
Добринцофф:
А что сделали чиновники,устроили ажиотаж и давки в супермаркетах,вынос сахара по часам и просто тырили сахар к себе в гараж,впрочем ничего удивительного как только у них появляется возможность ,что то украсть ,так тут же появляется стать в газете об очередном коррупционном преступлении.
А что сделали чиновники,устроили ажиотаж и давки в супермаркетах,вынос сахара по часам и просто тырили сахар к себе в гараж,впрочем ничего удивительного как только у них появляется возможность ,что то украсть ,так тут же появляется стать в газете об очередном коррупционном преступлении.
Простите а супермаркеты кому принадлежат? Не тем же людям выше которые самоотверженно провозили сюда сахар в три дорого?) Они то как раз и создатели ажиотажа и толпучек
Выдавая сахар порционно
Прикрыли бы контрабанду из России и всем плевать было бы на этот сахар
Нет в магазинах ну и нет очередей из бабок на него
Люди вон рафинат покупали бы котрый как стоял в магазинах так и стоит никому не нужный)
-
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