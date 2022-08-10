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≡ "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44866
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 11:07
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Эксперты в области производства и продажи ГСМ рассказали, смогут ли дифференцированные цены на дизельное топливо для граждан и иностранцев сдержать возможный дефицит и рост цен для всех потребителей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8832
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 19:21
#15
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Цитата:
abaika95:
глядишь так и новый джипан купишь)

Я не знаю чё все этими крузаками бредят,мне не нравится,если чё я бы лучше бусик побольше взял,машина на все случаи жизни,хочешь с компанией в лес или на рыбалку,хочешь диванчик перевезти то же пожалуйста.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8832
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 19:27
#16
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Цитата:
abaika95:
Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали) А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своим Так рынок и выровнеется потихоньку

Рынок никогда не выровняется,з\п в любом случае не будет успевать за ценами,друзья звонят с Германии им на заводах уже два года з\п не поднимают,а жизнь то подорожала,так что уж там говорить про Казахстан.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
979
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 19:30
#17
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Эксперт Ерлан в какой отрасли эксперт? Галиматья какая-то. Чтобы не выстраивать схему, нанять немножко народу, чтобы на въезде фура бвла под горловину - открыл, выплеснулось. А на выезде наоборот, щуп запустил - больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка. А лучше расстрел на месте. Действенно будет, уверяю вас!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1476
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 20:17
#18
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Цитата:
Мишаня:
больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка.

Зачем штрафстоянка?
Можно рассчитать расход бензина по норме.
За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
597
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 20:43
#19
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Ну раз газ проще сжигать, чем за копейки продавать, а из нефти мазут производить, так может сразу просто из России топливо завозить? :lol:
Хотя если поднять хотя бы до себестоимости, то январских событий точно не избежать. Хотя вариант, если хорошо проработать не плохой. Одним выстрелом можно двух зайцев убить. :lol: Сразу задумаются обладатели русучёта и других государств. 8-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8832
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 20:48
#20
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Цитата:
serg kost:
Зачем штрафстоянка? Можно рассчитать расход бензина по норме. За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).

А как же я?Вы забыли про меня.
Я ведь гражданин РК и с удовольствием буду заправлять иностранцев по сниженным ценам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11349
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 21:33
#21
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Под предлогом всё свалить на иностранцев, просто хотят поднять цены. Скорей всего все будем заправлять по 450
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12799
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 11.08.22 - 01:24
#22
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Цитата:
Добринцофф:
У меня продавцы не на окладе,а на процентах если сахар стоил 300тнг то продавец с каждого проданного кг имел определённую сумму ,если сахар подорожал и стоит 850тнг ,то соответственно эта сумма увеличивается,ещё вопросы есть по оплате?

Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))
Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?
А ты скажешь им это не я виноват а вот государство чудит! Мне И вам то выгодно чтобы сахар стоил 1500 тенге!!!!)))

Хорошо допустим твои рабочие в наваре сейчас раз цены выросли
Люди из других сфер услуг в наваре т.к.за их услуги цены поднялись
В итоге я иду в магазин плачу больше
Иду в парикмахерскую плачу больше
Иду в стамотологию плачу больше
Еду на СТО плачу больше
Снимаю квартиру плачу больше
Покупаю газету плачу больше
Все наварились на кризисе
Везде все сразу перестроились на новые цены так кто кому должен тогда зарплату поднимать? Бюджетникам надо поднять? Так им и так каждый год понимают
Работягам с заводов и фабрик? А кому эти фабрики и заводы принадлежат? Вот пусть у них работяги и спрашивают темболее раз все подорожало,естественно цена на асбест,руду,боксит,алюминий,золото,нефть,газ все на рынке выросло а если владельцы промышленности не поднимают зарплаты своим работягам то значит они огромные проценты ложат себе в карман?
Получается так
А раз так то скоро ждём рабочий бунт а это не бунт каких-то там перекупов и торгашей машинами
Это бунт будет ого-го! Рабочих злить нельзя))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8832
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 11.08.22 - 02:14
#23
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Цитата:
abaika95:
Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))

Не пойму в чём тут хитропопость?Мне выгодно что бы продавец как в любом нормальном супермаркете получал свой оклад 120000 и не заморачиваться с процентами.Процент с продаж был введён для стимулирования продавцов,а не для моей как ты выразился хитропопости.
Цитата:
abaika95:
Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?

Причём тут сахар ,в любом продуктовом магазине кроме сахара ещё 1005000 наименований,зарабатывай кто не даёт.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
879
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 11.08.22 - 09:36
#24
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Цитата:
Гога:
По сведениям швейцарских

Зачем ты швейцарию трогаешь? Ты свою Россию обсуди где на пенсию выходят с хорошим стажем работы с начислением 12000 рублей!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2022 - 09:47]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8684
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 11.08.22 - 09:48
#25
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ты свою рашу обсуди

С..ва, не нарушай!

[Исправлено: yudjin, 11.08.2022 - 09:50]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6265
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 11.08.22 - 12:56
#26
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем ты швейцарию трогаешь?
----**Эксперт привел цены в соседних странах по данным Global Petrol Prices**--- ему можно , а почему мне нельзя ?
:-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12799
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 11.08.22 - 13:38
#27
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Цитата:
Добринцофф:
Не пойму в чём тут хитропопость?Мне выгодно что бы продавец как в любом нормальном супермаркете получал свой оклад 120000 и не заморачиваться с процентами.Процент с продаж был введён для стимулирования продавцов,а не для моей как ты выразился хитропопости.

Хитропопость тут в том что продавец заложник ценовой политики государства
Вот сейчас антикор схватил злодеев кто тырил сахар
Он опять вернётся к своей цене(наврядле)
Тоесть продавец с каждого проданного кг теперь будет получать в двое меньше процент
Кого он будет обвинять? Понятно что не тебя а государство которое такое плохое что сдерживает цены и не даёт заработать продавцам
Цитата:
Добринцофф:
Причём тут сахар ,в любом продуктовом магазине кроме сахара ещё 1005000 наименований,зарабатывай кто не даёт.

Сахар как пример причем ты его сам привел
Представь государство переловит всех перекупов и цены на все товары упадут
Зп у твоих сотрудников явно просядет
Довольны будут твои сотрудники такой перспективой?)
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