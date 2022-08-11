Отправлено: - 13:54

Добринцофф:

Скажи спасибо предпринимателям которые рискуя нарваться на офигенный штраф и запрет на въезд в Россию ,провозили этот сахар через Российскую таможню и он хоть и дорогой,но был в продаже.

Добринцофф:

А что сделали чиновники,устроили ажиотаж и давки в супермаркетах,вынос сахара по часам и просто тырили сахар к себе в гараж,впрочем ничего удивительного как только у них появляется возможность ,что то украсть ,так тут же появляется стать в газете об очередном коррупционном преступлении.

Цитата:Кому сказать спасибо что живой?))Людям которые рисковали собой, самоотверженно везя сюда сахар и продавая его в три дорого и тем самым получая свою Ахиреную маржу?)))Вот если бы они бесплатно его тут людям раздавали цены бы им небылоА так это обычные коммерсанты которые ищут выгоду,всегдаЦитата:Простите а супермаркеты кому принадлежат? Не тем же людям выше которые самоотверженно провозили сюда сахар в три дорого?) Они то как раз и создатели ажиотажа и толпучекВыдавая сахар порционноПрикрыли бы контрабанду из России и всем плевать было бы на этот сахарНет в магазинах ну и нет очередей из бабок на негоЛюди вон рафинат покупали бы котрый как стоял в магазинах так и стоит никому не нужный)