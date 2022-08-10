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"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44860
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 11:07
Эксперты в области производства и продажи ГСМ рассказали, смогут ли дифференцированные цены на дизельное топливо для граждан и иностранцев сдержать возможный дефицит и рост цен для всех потребителей.
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"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 19:21
Цитата:
Я не знаю чё все этими крузаками бредят,мне не нравится,если чё я бы лучше бусик побольше взял,машина на все случаи жизни,хочешь с компанией в лес или на рыбалку,хочешь диванчик перевезти то же пожалуйста.
abaika95:
глядишь так и новый джипан купишь)
глядишь так и новый джипан купишь)
Я не знаю чё все этими крузаками бредят,мне не нравится,если чё я бы лучше бусик побольше взял,машина на все случаи жизни,хочешь с компанией в лес или на рыбалку,хочешь диванчик перевезти то же пожалуйста.
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 19:27
Цитата:
Рынок никогда не выровняется,з\п в любом случае не будет успевать за ценами,друзья звонят с Германии им на заводах уже два года з\п не поднимают,а жизнь то подорожала,так что уж там говорить про Казахстан.
abaika95:
Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали) А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своим Так рынок и выровнеется потихоньку
Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали) А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своим Так рынок и выровнеется потихоньку
Рынок никогда не выровняется,з\п в любом случае не будет успевать за ценами,друзья звонят с Германии им на заводах уже два года з\п не поднимают,а жизнь то подорожала,так что уж там говорить про Казахстан.
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 979
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 19:30
Эксперт Ерлан в какой отрасли эксперт? Галиматья какая-то. Чтобы не выстраивать схему, нанять немножко народу, чтобы на въезде фура бвла под горловину - открыл, выплеснулось. А на выезде наоборот, щуп запустил - больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка. А лучше расстрел на месте. Действенно будет, уверяю вас!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1476
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 20:17
Цитата:
Зачем штрафстоянка?
Можно рассчитать расход бензина по норме.
За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).
Мишаня:
больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка.
больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка.
Зачем штрафстоянка?
Можно рассчитать расход бензина по норме.
За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 597
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 20:43
Ну раз газ проще сжигать, чем за копейки продавать, а из нефти мазут производить, так может сразу просто из России топливо завозить?
Хотя если поднять хотя бы до себестоимости, то январских событий точно не избежать. Хотя вариант, если хорошо проработать не плохой. Одним выстрелом можно двух зайцев убить. Сразу задумаются обладатели русучёта и других государств.
Хотя если поднять хотя бы до себестоимости, то январских событий точно не избежать. Хотя вариант, если хорошо проработать не плохой. Одним выстрелом можно двух зайцев убить. Сразу задумаются обладатели русучёта и других государств.
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 20:48
Цитата:
А как же я?Вы забыли про меня.
Я ведь гражданин РК и с удовольствием буду заправлять иностранцев по сниженным ценам.
serg kost:
Зачем штрафстоянка? Можно рассчитать расход бензина по норме. За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).
Зачем штрафстоянка? Можно рассчитать расход бензина по норме. За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).
А как же я?Вы забыли про меня.
Я ведь гражданин РК и с удовольствием буду заправлять иностранцев по сниженным ценам.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11349
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 21:33
Под предлогом всё свалить на иностранцев, просто хотят поднять цены. Скорей всего все будем заправлять по 450
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12795
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 11.08.22 - 01:24
Цитата:
Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))
Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?
А ты скажешь им это не я виноват а вот государство чудит! Мне И вам то выгодно чтобы сахар стоил 1500 тенге!!!!)))
Хорошо допустим твои рабочие в наваре сейчас раз цены выросли
Люди из других сфер услуг в наваре т.к.за их услуги цены поднялись
В итоге я иду в магазин плачу больше
Иду в парикмахерскую плачу больше
Иду в стамотологию плачу больше
Еду на СТО плачу больше
Снимаю квартиру плачу больше
Покупаю газету плачу больше
Все наварились на кризисе
Везде все сразу перестроились на новые цены так кто кому должен тогда зарплату поднимать? Бюджетникам надо поднять? Так им и так каждый год понимают
Работягам с заводов и фабрик? А кому эти фабрики и заводы принадлежат? Вот пусть у них работяги и спрашивают темболее раз все подорожало,естественно цена на асбест,руду,боксит,алюминий,золото,нефть,газ все на рынке выросло а если владельцы промышленности не поднимают зарплаты своим работягам то значит они огромные проценты ложат себе в карман?
Получается так
А раз так то скоро ждём рабочий бунт а это не бунт каких-то там перекупов и торгашей машинами
Это бунт будет ого-го! Рабочих злить нельзя))
Добринцофф:
У меня продавцы не на окладе,а на процентах если сахар стоил 300тнг то продавец с каждого проданного кг имел определённую сумму ,если сахар подорожал и стоит 850тнг ,то соответственно эта сумма увеличивается,ещё вопросы есть по оплате?
У меня продавцы не на окладе,а на процентах если сахар стоил 300тнг то продавец с каждого проданного кг имел определённую сумму ,если сахар подорожал и стоит 850тнг ,то соответственно эта сумма увеличивается,ещё вопросы есть по оплате?
Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))
Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?
А ты скажешь им это не я виноват а вот государство чудит! Мне И вам то выгодно чтобы сахар стоил 1500 тенге!!!!)))
Хорошо допустим твои рабочие в наваре сейчас раз цены выросли
Люди из других сфер услуг в наваре т.к.за их услуги цены поднялись
В итоге я иду в магазин плачу больше
Иду в парикмахерскую плачу больше
Иду в стамотологию плачу больше
Еду на СТО плачу больше
Снимаю квартиру плачу больше
Покупаю газету плачу больше
Все наварились на кризисе
Везде все сразу перестроились на новые цены так кто кому должен тогда зарплату поднимать? Бюджетникам надо поднять? Так им и так каждый год понимают
Работягам с заводов и фабрик? А кому эти фабрики и заводы принадлежат? Вот пусть у них работяги и спрашивают темболее раз все подорожало,естественно цена на асбест,руду,боксит,алюминий,золото,нефть,газ все на рынке выросло а если владельцы промышленности не поднимают зарплаты своим работягам то значит они огромные проценты ложат себе в карман?
Получается так
А раз так то скоро ждём рабочий бунт а это не бунт каких-то там перекупов и торгашей машинами
Это бунт будет ого-го! Рабочих злить нельзя))
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 11.08.22 - 02:14
Цитата:
Не пойму в чём тут хитропопость?Мне выгодно что бы продавец как в любом нормальном супермаркете получал свой оклад 120000 и не заморачиваться с процентами.Процент с продаж был введён для стимулирования продавцов,а не для моей как ты выразился хитропопости.
Цитата:
Причём тут сахар ,в любом продуктовом магазине кроме сахара ещё 1005000 наименований,зарабатывай кто не даёт.
abaika95:
Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))
Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))
Не пойму в чём тут хитропопость?Мне выгодно что бы продавец как в любом нормальном супермаркете получал свой оклад 120000 и не заморачиваться с процентами.Процент с продаж был введён для стимулирования продавцов,а не для моей как ты выразился хитропопости.
Цитата:
abaika95:
Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?
Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?
Причём тут сахар ,в любом продуктовом магазине кроме сахара ещё 1005000 наименований,зарабатывай кто не даёт.
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