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Добринцофф:

У меня продавцы не на окладе,а на процентах если сахар стоил 300тнг то продавец с каждого проданного кг имел определённую сумму ,если сахар подорожал и стоит 850тнг ,то соответственно эта сумма увеличивается,ещё вопросы есть по оплате?

Цитата:Ну вишь ты как хитропопенько поступил на процент продавцов посадил))Завтра цену на сахар скажут заморозить социально на 500 тенге и у тебя получается и работяги в зп сразу начнут терять?А ты скажешь им это не я виноват а вот государство чудит! Мне И вам то выгодно чтобы сахар стоил 1500 тенге!!!!)))Хорошо допустим твои рабочие в наваре сейчас раз цены вырослиЛюди из других сфер услуг в наваре т.к.за их услуги цены поднялисьВ итоге я иду в магазин плачу большеИду в парикмахерскую плачу большеИду в стамотологию плачу большеЕду на СТО плачу большеСнимаю квартиру плачу большеПокупаю газету плачу большеВсе наварились на кризисеВезде все сразу перестроились на новые цены так кто кому должен тогда зарплату поднимать? Бюджетникам надо поднять? Так им и так каждый год понимаютРаботягам с заводов и фабрик? А кому эти фабрики и заводы принадлежат? Вот пусть у них работяги и спрашивают темболее раз все подорожало,естественно цена на асбест,руду,боксит,алюминий,золото,нефть,газ все на рынке выросло а если владельцы промышленности не поднимают зарплаты своим работягам то значит они огромные проценты ложат себе в карман?Получается такА раз так то скоро ждём рабочий бунт а это не бунт каких-то там перекупов и торгашей машинамиЭто бунт будет ого-го! Рабочих злить нельзя))