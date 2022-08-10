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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3113
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 17:08
На самого хозяина ветки часто всякие гопники, бакланы и т.д нападают. Типа почему про войну материалы освещает, мол фейки лепишь. В отдельных великих странах войну - войной нельзя называть. Но, мы то хотим, по крайней мере стремимся быть и оставаться демократическим правовым светским государством, как можем боремся с гопниками и бакланами из-за тридевять земель, ближнего зарубежья и доморощенными.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 22:50
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 22:53
Вопрос, что взорвало склады на удалнии друг от друга практически синхронно?
Может противокорабельный Нептун, дальность которого до 280 км?
Может противокорабельный Нептун, дальность которого до 280 км?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:05
Но первые небольшие взрывы могли быть ударом вот такой вот игрушки, противорадарной ракеты АГМ-88, выбить радары так сказать.
Потом как два синхронных взрыва получить, дронами?
Или одна авиаракета на складе из за пожара выключила сразу два склада?
Хотя ракета эта дальность 150, был наверно подлет?
[Исправлено: 111, 10.08.2022 - 23:06]
Потом как два синхронных взрыва получить, дронами?
Или одна авиаракета на складе из за пожара выключила сразу два склада?
Хотя ракета эта дальность 150, был наверно подлет?
[Исправлено: 111, 10.08.2022 - 23:06]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:09
---И весь вечер на арене цирка неподражаемый ...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:12
Есть еще версия.
Два солдата, доброволец и контрактник о чем то поспорили, покурили над авиабомбами и не поссали, как обычно это делается, на окурки..
Вот тебе и два синхронных взрыва, за что ратует Минобороны..
Солдат не потушил на ракете сигарету..
Два солдата, доброволец и контрактник о чем то поспорили, покурили над авиабомбами и не поссали, как обычно это делается, на окурки..
Вот тебе и два синхронных взрыва, за что ратует Минобороны..
Солдат не потушил на ракете сигарету..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:24
Кстати перед этим, ровно, был взрыв складов в Геническе по моему недалеко..
Тоже покурили?
Тоже покурили?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:34
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:37
Маленькие квадратики, собственно два склада, удаленные друг от друга 600-800 метров
Парковка под буквами Новофедоровка.
Но самолеты то еще ближе..
Парковка под буквами Новофедоровка.
Но самолеты то еще ближе..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:10
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:13
Кстати Луганск их код Т-2.
Т1 это Донецк.
Прям по сортам все..
А вымер Луганск, потому что мобилизация..
Нет на войне людей, разминировщиков..
Которые избавляются от мин собственными телами..
[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 00:14]
Т1 это Донецк.
Прям по сортам все..
А вымер Луганск, потому что мобилизация..
Нет на войне людей, разминировщиков..
Которые избавляются от мин собственными телами..
[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 00:14]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:46
----Кустанай, пустой город..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:47
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