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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 351 из 352«1...349350351352»
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Куратор темы: 111
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3113
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 17:08
#5251
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На самого хозяина ветки часто всякие гопники, бакланы и т.д нападают. Типа почему про войну материалы освещает, мол фейки лепишь. В отдельных великих странах войну - войной нельзя называть. Но, мы то хотим, по крайней мере стремимся быть и оставаться демократическим правовым светским государством, как можем боремся с гопниками и бакланами из-за тридевять земель, ближнего зарубежья и доморощенными.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 22:50
#5252
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И снова здравствуйте!
Взрывы в Крыму

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 22:53
#5253
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Вопрос, что взорвало склады на удалнии друг от друга практически синхронно?



Может противокорабельный Нептун, дальность которого до 280 км?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:05
#5254
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Но первые небольшие взрывы могли быть ударом вот такой вот игрушки, противорадарной ракеты АГМ-88, выбить радары так сказать.



Потом как два синхронных взрыва получить, дронами?
Или одна авиаракета на складе из за пожара выключила сразу два склада?

Хотя ракета эта дальность 150, был наверно подлет?

[Исправлено: 111, 10.08.2022 - 23:06]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6263
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:09
#5255
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---И весь вечер на арене цирка неподражаемый ... ;-) :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:12
#5256
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Есть еще версия.
Два солдата, доброволец и контрактник о чем то поспорили, покурили над авиабомбами и не поссали, как обычно это делается, на окурки..
Вот тебе и два синхронных взрыва, за что ратует Минобороны..
Солдат не потушил на ракете сигарету..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:24
#5257
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Кстати перед этим, ровно, был взрыв складов в Геническе по моему недалеко..
Тоже покурили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:32
#5258
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Аэропорт.
Видим 12 сушек 24х, десять 30х и ИЛ 76, который выруливает..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:33
#5259
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб судить о размерах.
Парковка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:34
#5260
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то втыкнулось в эту машину..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 23:37
#5261
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Маленькие квадратики, собственно два склада, удаленные друг от друга 600-800 метров
Парковка под буквами Новофедоровка.
Но самолеты то еще ближе..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:10
#5262
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Луганск, пустой город..






Почему же?

[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 00:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:13
#5263
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Кстати Луганск их код Т-2.
Т1 это Донецк.
Прям по сортам все..
А вымер Луганск, потому что мобилизация..
Нет на войне людей, разминировщиков..
Которые избавляются от мин собственными телами..

[Исправлено: 111, 11.08.2022 - 00:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6263
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:46
#5264
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----Кустанай, пустой город..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.08.22 - 00:47
#5265
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Ну и реклама призывающая на войну убивать..



Но флаг сбоку не российский..
Тогда чья реклама?
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Страница 351 из 352«1...349350351352»
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