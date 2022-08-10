Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 23:12

Есть еще версия.

Два солдата, доброволец и контрактник о чем то поспорили, покурили над авиабомбами и не поссали, как обычно это делается, на окурки..

Вот тебе и два синхронных взрыва, за что ратует Минобороны..

Солдат не потушил на ракете сигарету..