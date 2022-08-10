Отправлено: - 23:18

Владельцам стационарных зданий рекомендуют отремонтировать фасады - чтобы соответствовали архитектурному облику города.



А что у нашего города есть облик? По-моему, за последние 5 лет город превратился в пыльный, серый, грязный базар-вокзал...



Хочу привести в пример здание колледжа, у которого фасадная часть полуразрушена.

Удалось вытеснить прокат велосипедов и машинок, но теперь они преграждают путь пешеходам возле памятника Байтурсынову.

[Исправлено: yudjin, 10.08.2022 - 23:19]

Цитата:Це воно или про другой речь, тот что на Тарана возле пединститута?А вот это облезлое в самом центре сколько будет еще "красоваться"?Цитата:Ну как бы не совсем то и удалось. У этих шо крыша хорошая?