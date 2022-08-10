Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+23°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В программу празднования Дня Костаная внесли изменения
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44860
В программу празднования Дня Костаная внесли изменения
Отправлено: 10.08.22 - 20:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт творческих коллективов районов на сцене Сити-центра 12 августа отменили. А вместо него в 18.00 начнется республиканский спортивный фестиваль "TARTYLFEST" по подтягиваниям на турнике.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
903
Re: В программу празднования Дня Костаная внесли изменения
Отправлено: 10.08.22 - 20:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда
ДР Кустаная и турник?
Организаторы, увольтесь.
Ничего против физкультуры не имею, но день города - это, прежде всего, история.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS