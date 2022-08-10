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Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков нашли утонувшей в искусственном водоеме
Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков нашли утонувшей в искусственном водоеме
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