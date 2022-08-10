Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+23°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков нашли утонувшей в искусственном водоеме
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44860
Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков нашли утонувшей в искусственном водоеме
Отправлено: 10.08.22 - 18:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело девочки нашли в искусственном канале, в 8 км от поселка Жамбыл. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. В департаменте пояснили, что место, где утонула Мадина, это ров с высокими стенами, наполненный водой.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8680
Re: Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков...
Отправлено: 10.08.22 - 18:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде пишут в 3х км от посёлка, а не 8.
4 дня бесполезных поисков. Сразу было понятно, если есть водоёмы, искать надо там, а не вытаптывать поля. Ребёнок скорее всего погиб в первый же день.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1396
Re: Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков...
Отправлено: 10.08.22 - 19:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вроде пишут в 3х км от посёлка, а не 8.

Исправил. спасибо
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
903
Re: Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков...
Отправлено: 10.08.22 - 20:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
погиб в первый же день.

А кого видели в поле?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS