Re: Пятилетнюю Мадину Ерланкызы после четырех суток поисков...

Отправлено: - 18:57

Вроде пишут в 3х км от посёлка, а не 8.

4 дня бесполезных поисков. Сразу было понятно, если есть водоёмы, искать надо там, а не вытаптывать поля. Ребёнок скорее всего погиб в первый же день.