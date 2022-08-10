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≡ "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44860
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 11:07
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Эксперты в области производства и продажи ГСМ рассказали, смогут ли дифференцированные цены на дизельное топливо для граждан и иностранцев сдержать возможный дефицит и рост цен для всех потребителей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8829
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 19:21
#15
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Цитата:
abaika95:
глядишь так и новый джипан купишь)

Я не знаю чё все этими крузаками бредят,мне не нравится,если чё я бы лучше бусик побольше взял,машина на все случаи жизни,хочешь с компанией в лес или на рыбалку,хочешь диванчик перевезти то же пожалуйста.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8829
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 19:27
#16
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Цитата:
abaika95:
Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали) А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своим Так рынок и выровнеется потихоньку

Рынок никогда не выровняется,з\п в любом случае не будет успевать за ценами,друзья звонят с Германии им на заводах уже два года з\п не поднимают,а жизнь то подорожала,так что уж там говорить про Казахстан.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
979
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 19:30
#17
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Эксперт Ерлан в какой отрасли эксперт? Галиматья какая-то. Чтобы не выстраивать схему, нанять немножко народу, чтобы на въезде фура бвла под горловину - открыл, выплеснулось. А на выезде наоборот, щуп запустил - больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка. А лучше расстрел на месте. Действенно будет, уверяю вас!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1476
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 20:17
#18
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Цитата:
Мишаня:
больше 50-60 л на вывоз, штрафстоянка.

Зачем штрафстоянка?
Можно рассчитать расход бензина по норме.
За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
597
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 20:43
#19
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Ну раз газ проще сжигать, чем за копейки продавать, а из нефти мазут производить, так может сразу просто из России топливо завозить? :lol:
Хотя если поднять хотя бы до себестоимости, то январских событий точно не избежать. Хотя вариант, если хорошо проработать не плохой. Одним выстрелом можно двух зайцев убить. :lol: Сразу задумаются обладатели русучёта и других государств. 8-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8829
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 20:48
#20
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Цитата:
serg kost:
Зачем штрафстоянка? Можно рассчитать расход бензина по норме. За лишнюю солярку рассчитывать по ценам для иностранцев (показания спидометра на въезде и выезде из страны можно в путевом листе или миграционной карте записывать, и тогда рассчитать расход несложно).

А как же я?Вы забыли про меня.
Я ведь гражданин РК и с удовольствием буду заправлять иностранцев по сниженным ценам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11349
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 21:33
#21
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Под предлогом всё свалить на иностранцев, просто хотят поднять цены. Скорей всего все будем заправлять по 450
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