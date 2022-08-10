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≡ Рассылают письма и грозят - Как акимат наводит порядок в Сити-центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44860
Рассылают письма и грозят - Как акимат наводит порядок в Сити-центре Костаная
Отправлено: 10.08.22 - 19:35
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Либо штрафы, либо новое место для вашего бизнеса - такой выбор предлагает акимат Костаная предпринимателям, которых уже несколько месяцев пытаются изгнать из Сити-центра. Владельцам стационарных зданий рекомендуют отремонтировать фасады
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
172
Re: Рассылают письма и грозят - Как акимат наводит порядок в...
Отправлено: 10.08.22 - 19:35
#1
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А что кроме средневековых изуверских методов, я про блоки, больше в 21 веке никак? нет законов? или те от кого зависит порядок далек, в силу своего менталитета от цивилизованных методов наведения порядка в описываемой сфере? позорище на весь мир!!!! динозавры...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1476
Рассылают письма и грозят - Как акимат наводит порядок в Сити-центре Костаная
Отправлено: 10.08.22 - 20:04
#2
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Цитата:
обещает привести заменить плитку на фасаде 

Уже исправили

Цитата:
Точного срока никто не может.

Вот и всё предложение...

[Исправлено: serg kost, 10.08.2022 - 20:12]
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