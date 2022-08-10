Re: Рассылают письма и грозят - Как акимат наводит порядок в...

Отправлено: - 19:35

А что кроме средневековых изуверских методов, я про блоки, больше в 21 веке никак? нет законов? или те от кого зависит порядок далек, в силу своего менталитета от цивилизованных методов наведения порядка в описываемой сфере? позорище на весь мир!!!! динозавры...