Отправлено: - 19:27

abaika95:

Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали) А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своим Так рынок и выровнеется потихоньку

Цитата:Рынок никогда не выровняется,з\п в любом случае не будет успевать за ценами,друзья звонят с Германии им на заводах уже два года з\п не поднимают,а жизнь то подорожала,так что уж там говорить про Казахстан.