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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 00:59
И в жару и холод,и в дожди и засуху
И при любой погоде зайдешь на форум
А тут люди волосы со всех мест рвут доказывая что украинские ракеты обстреляли крым а другие рвут себе волосы доказывая что это просто взорвался склад боеприпасов))
Такое ощущение что не война идёт а просто матч по футболу
А фанаты каждый пас и опасный момент обсуждают в игре где игроков уносят каждые пол минуты с оторванными ногами
А по кромке поля идёт бегущая строка с рекламой бургеров из Вкусно и точка)))
И при любой погоде зайдешь на форум
А тут люди волосы со всех мест рвут доказывая что украинские ракеты обстреляли крым а другие рвут себе волосы доказывая что это просто взорвался склад боеприпасов))
Такое ощущение что не война идёт а просто матч по футболу
А фанаты каждый пас и опасный момент обсуждают в игре где игроков уносят каждые пол минуты с оторванными ногами
А по кромке поля идёт бегущая строка с рекламой бургеров из Вкусно и точка)))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:25
Цитата:
Ты что то путаешь.
Данные с Фейгина и Арестовича никогда не скидываю, просто иногда да, слушаю их, как и Риа новости, как и Дождь и тд..
Но выводы делаю по проверенным фактам..
Vit:
Ща Марик найдёт на просторах инета нормальную инфу, на каком нибудь фейгин-фейк лайв
Ща Марик найдёт на просторах инета нормальную инфу, на каком нибудь фейгин-фейк лайв
Ты что то путаешь.
Данные с Фейгина и Арестовича никогда не скидываю, просто иногда да, слушаю их, как и Риа новости, как и Дождь и тд..
Но выводы делаю по проверенным фактам..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:28
Цитата:
Ну война это же наше все..
Все мы хотели войны еще с детства, и ядерной, где мы победим..
abaika95:
Такое ощущение что не война идёт а просто матч по футболу
Такое ощущение что не война идёт а просто матч по футболу
Ну война это же наше все..
Все мы хотели войны еще с детства, и ядерной, где мы победим..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:30
Цитата:
Она же ушилась уже..
Картошки в России нет..
abaika95:
Вкусно и точка)))
Вкусно и точка)))
Она же ушилась уже..
Картошки в России нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:33
Хотя я не досмотрел Жданова..
Взял три полторашки, рыбу, семечки..
Сел в машину..
Кухарка со сковородкой пришла и загнала домой..
Сейчас сидим..
Допиваю под ее присмотром и смотрю ее любимый фильм..
Взял три полторашки, рыбу, семечки..
Сел в машину..
Кухарка со сковородкой пришла и загнала домой..
Сейчас сидим..
Допиваю под ее присмотром и смотрю ее любимый фильм..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 09:40
Цитата:
Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся. А чем больше слушать всякие дожди, тем быстрее взбунтуется народ и сметет правительство. Тогда можно будет спокойно скакать и брать печеньки из демократических рук. А потом выйдет Навальный, весь в белом, и начнется райская жизнь.
Эл-починно:
Распространителей фейков гляжу тут прибавилось.
Распространителей фейков гляжу тут прибавилось.
Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся. А чем больше слушать всякие дожди, тем быстрее взбунтуется народ и сметет правительство. Тогда можно будет спокойно скакать и брать печеньки из демократических рук. А потом выйдет Навальный, весь в белом, и начнется райская жизнь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 10:34
Цитата:
С его слов оккупанты хотят захватить побольше территории и сесть за стол переговоров. На мой взгляд украинцы не будут вести переговоры, а предпримут попытки по освобождению своих территории.
Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходимо, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир ругаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
111:
Хотя я не досмотрел Жданова..
Хотя я не досмотрел Жданова..
С его слов оккупанты хотят захватить побольше территории и сесть за стол переговоров. На мой взгляд украинцы не будут вести переговоры, а предпримут попытки по освобождению своих территории.
Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходимо, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир ругаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 12:15
Цитата:
А Архимед когда-то говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Но то ли никто не дал точку опоры, то ли так и не смог ничего придумать, то ли просто не стал напрягаться, истории это неизвестно. Главное, что Земля осталась на своем месте. Говорить - это еще не значит сделать.
Цитата:
Гитлеровский генералитет, как и Kairat stayer, тоже высокомерно и пренебрежительно относился к Красной армии, а после "Зимней войны" с Финляндией стал считать ее мало боеспособной, предельно ослабленной чистками середины 1930-х годов, словом — "колоссом на глиняных ногах".
Цитата:
Не знаю, как там у вас в США, я там ни разу не был, но прекрасно помню (емкость памяти позволяет), что в СССР делали высокоточные и высокотехнологичные ракеты еще в конце 50-х годов прошлого столетия. А уж раз прогресс не стоит на месте, то глупо предполагать ухудшение качества в стратегически важной для страны отрасли.
Kairat stayer:
Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага.
Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага.
А Архимед когда-то говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Но то ли никто не дал точку опоры, то ли так и не смог ничего придумать, то ли просто не стал напрягаться, истории это неизвестно. Главное, что Земля осталась на своем месте. Говорить - это еще не значит сделать.
Цитата:
Kairat stayer:
Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
Гитлеровский генералитет, как и Kairat stayer, тоже высокомерно и пренебрежительно относился к Красной армии, а после "Зимней войны" с Финляндией стал считать ее мало боеспособной, предельно ослабленной чистками середины 1930-х годов, словом — "колоссом на глиняных ногах".
Цитата:
Kairat stayer:
А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное.
А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное.
Не знаю, как там у вас в США, я там ни разу не был, но прекрасно помню (емкость памяти позволяет), что в СССР делали высокоточные и высокотехнологичные ракеты еще в конце 50-х годов прошлого столетия. А уж раз прогресс не стоит на месте, то глупо предполагать ухудшение качества в стратегически важной для страны отрасли.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 13:38
Цитата:
Выше в посте за номером 5232, Олег Владимирович отмечает, что применение противником ядерного оружия будет безумием и проблемой мирового сообщества. Неизвестно в какую сторону пойдет ядерное облако и.т.д. Да и на днях Китай заявил, что все ядерные державы должны поддержать их инициативу о не применении первыми ЯО.
По большому счёту, применение какой-то из сторон тактического ядерного оружия может привести к началу мировой войны и там победителей не будет. Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.
111:
Хотя я не досмотрел Жданова..
Хотя я не досмотрел Жданова..
Выше в посте за номером 5232, Олег Владимирович отмечает, что применение противником ядерного оружия будет безумием и проблемой мирового сообщества. Неизвестно в какую сторону пойдет ядерное облако и.т.д. Да и на днях Китай заявил, что все ядерные державы должны поддержать их инициативу о не применении первыми ЯО.
По большому счёту, применение какой-то из сторон тактического ядерного оружия может привести к началу мировой войны и там победителей не будет. Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 14:41
Цитата:
Полностью согласен! Надо же как-то ответственнее относиться к вылазкам на форум. Если тебя напрямую никто не просил комментировать - сиди на диване и не лезь. Здесь и без тебя есть кому ссылки клепать. Любишь читать - люби и читай. А то некоторые думают, что если писать научился, то надо скорее из памяти все выгрузить на форум, чтобы место в голове освободить. Молодец, Kairat stayer, правильную тему поднял. Скажем решительное "Нет!" гопникам и бакланам. И хотя птичек жалко, но раз Kairat stayer говорит: "Надо!", мы говорим: "Есть!". Не в смысле съедать бакланов, а гнать их с форума поганой метлой, пока они любимые форумные скалы не обсидели своими выс...казываниями.
Kairat stayer:
Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.
Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.
Полностью согласен! Надо же как-то ответственнее относиться к вылазкам на форум. Если тебя напрямую никто не просил комментировать - сиди на диване и не лезь. Здесь и без тебя есть кому ссылки клепать. Любишь читать - люби и читай. А то некоторые думают, что если писать научился, то надо скорее из памяти все выгрузить на форум, чтобы место в голове освободить. Молодец, Kairat stayer, правильную тему поднял. Скажем решительное "Нет!" гопникам и бакланам. И хотя птичек жалко, но раз Kairat stayer говорит: "Надо!", мы говорим: "Есть!". Не в смысле съедать бакланов, а гнать их с форума поганой метлой, пока они любимые форумные скалы не обсидели своими выс...казываниями.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 15:58
Цитата:
Может кому-то вообще нечего освобождать, поэтому и лезут, надо, не надо. Как гопники и бакланы, отмечал выше.
Маркс:
А то некоторые думают, что если писать научился, то надо скорее из памяти все выгрузить на форум, чтобы место в голове освободить.
А то некоторые думают, что если писать научился, то надо скорее из памяти все выгрузить на форум, чтобы место в голове освободить.
Может кому-то вообще нечего освобождать, поэтому и лезут, надо, не надо. Как гопники и бакланы, отмечал выше.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 16:06
Цитата:
Вспомнилась фраза из фильма, процитирую не себя, а Косого из фильма "Джентльмены удачи: О, деревня а, ну ты даёшь! Кто его посадит, он же памятник!
Теперь перефразируем: О деревня а, ну ты даёшь! В данном случае, это же не птица, а человек!
Прошу прошения, на воровском сленге, жаргоне Баклан - это хулиган.
Маркс:
Скажем решительное "Нет!" гопникам и бакланам. И хотя птичек жалко, но раз Kairat stayer говорит: "Надо!", мы говорим: "Есть!".
Скажем решительное "Нет!" гопникам и бакланам. И хотя птичек жалко, но раз Kairat stayer говорит: "Надо!", мы говорим: "Есть!".
Вспомнилась фраза из фильма, процитирую не себя, а Косого из фильма "Джентльмены удачи: О, деревня а, ну ты даёшь! Кто его посадит, он же памятник!
Теперь перефразируем: О деревня а, ну ты даёшь! В данном случае, это же не птица, а человек!
Прошу прошения, на воровском сленге, жаргоне Баклан - это хулиган.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 16:09
Цитата:
Гнать, в прямом и переносном смысле не надо, просто нужно им увеличить оперативную память мозга! Хотя навряд ли это возможно сделать.
Маркс:
гнать
гнать
Гнать, в прямом и переносном смысле не надо, просто нужно им увеличить оперативную память мозга! Хотя навряд ли это возможно сделать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 16:32
Цитата:
----Ну вот , хозяин снова скажет , что про него пишут ?? Лучше во флуде это обсуждать .
[Исправлено: Гога, 10.08.2022 - 13:34]
Kairat stayer:
нужно им увеличить оперативную память мозга!
нужно им увеличить оперативную память мозга!
----Ну вот , хозяин снова скажет , что про него пишут ?? Лучше во флуде это обсуждать .
[Исправлено: Гога, 10.08.2022 - 13:34]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 16:46
Цитата:
Ну, я же не гопник или баклан, тем более, никого конкретно не указываю. Но, таких персонажей развелось достаточное количество.
Гога:
--Ну вот , хозяин снова скажет , что про него пишут ??
--Ну вот , хозяин снова скажет , что про него пишут ??
Ну, я же не гопник или баклан, тем более, никого конкретно не указываю. Но, таких персонажей развелось достаточное количество.
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