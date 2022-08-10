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≡ Продуктовые карточки для социально уязвимых семей предложил ввести Amanat
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44857
Продуктовые карточки для социально уязвимых семей предложил ввести Amanat
Отправлено: 10.08.22 - 16:05
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Исполнительный секретарь Мурат Мукаев предложил законодательно ограничить количество посредников до двух в цепочке приобретения и продажи СЗПТ и утвердить максимальную торговую надбавку на СЗПТ для оптовых поставщиков в размере 15 процентов. Кроме того, он добавил, что опыт партии может помочь внедрению продуктовых карточек.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25235
Re: Продуктовые карточки для социально уязвимых семей предложил...
Отправлено: 10.08.22 - 16:05
#1
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А на Водку, талоны будут - давать?... :lol: :-x
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