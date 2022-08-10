Отправлено: - 16:05

Исполнительный секретарь Мурат Мукаев предложил законодательно ограничить количество посредников до двух в цепочке приобретения и продажи СЗПТ и утвердить максимальную торговую надбавку на СЗПТ для оптовых поставщиков в размере 15 процентов. Кроме того, он добавил, что опыт партии может помочь внедрению продуктовых карточек.