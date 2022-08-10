Отправлено: - 14:41

Kairat stayer:

Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.

Цитата:Полностью согласен! Надо же как-то ответственнее относиться к вылазкам на форум. Если тебя напрямую никто не просил комментировать - сиди на диване и не лезь. Здесь и без тебя есть кому ссылки клепать. Любишь читать - люби и читай. А то некоторые думают, что если писать научился, то надо скорее из памяти все выгрузить на форум, чтобы место в голове освободить. Молодец, Kairat stayer, правильную тему поднял. Скажем решительное "Нет!" гопникам и бакланам. И хотя птичек жалко, но раз Kairat stayer говорит: "Надо!", мы говорим: "Есть!". Не в смысле съедать бакланов, а гнать их с форума поганой метлой, пока они любимые форумные скалы не обсидели своими выс...казываниями.