Отправлено: - 13:16

Добринцофф:

Хорошая мера,вечерами буду в ЗТБ на 5 магазине на АЗС подрабатывать,подъезжает иностранная фура,для них дизель будет по 450,но для меня как для гражданина РК 450-190,то есть по 260,предлагаешь водиле заправиться по 350,полный бак у фуры 500л ,то есть с одной фуры 90*500=45000тнг,мне много не надо пару фур в день вполне устроит.

Маркс:

Сейчас он для россиян стал дешевле почти на 40%. Тут остается

Добринцофф:

Всё правильно,только для этого необходимо и уровень доходов населения поднять,что бы опять январь месяц не получился,а вот с этим у нас проблемы

Цитата:Чет я даже не удивился что единственный предприниматель на форуме сразу предпринял рационализаторское решение по перекупу топлива и навару с воздуха)))Настоящего коммерсанта хоть в болото кинь он и там найдет что купить по дешевле и продать по дороже))Цитата:Остаётся закрыть границу для россиянНалаживать производство санкционкиИ гнать в Россию в три дорогаЦитата:А в чем проблема?Вот ты как владелец магазинаУ тебя товар взлетел в цене на 40%Ты естественно закупаешь его тоже дороже чем раньше но дешевле чем продаешь,большой процент свой накидываешьЗначит у тебя есть профицитПочему не поднять зарплату своим продавцам,грузчикам и водителям? Или это дядя с акимата должен придти и им зарплату поднять?))Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали)А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своимТак рынок и выровнеется потихонькуНо нетПо закону дикого капитализмаВладельцу магазина легче выходить на смену или грузить товар самому чем поднимать зарплату рабочим)) глядишь так и новый джипан купишь)Рационализаторы же все)