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Самое показательное, что место это под окнами городских архитекторов.



Цитата:Какие такие архитекторы? Не знаем мы никаких архитекторов.Иногда смотрю программу о путешествиях по городам. Удивляюсь, как умудряются там те архитекторы планировать городские застройки? Для делового центра свои параметры. Для спальных районов - свои. Делают всякие центры притяжения, места отдыха, прогулочные парки, скверы. Почему для нашего жителя главным является умение без потерь добраться от дома до работы (магазина) и обратно? Понавтыкали домов вместо спортивных площадок. Спилили скверы в угоду бизнесу. Везде постоянный ремонт, но никакого толку нет. Через год уже все проваливается, хиреет и покрывается толстым слоем грязи. Костанайцы когда-то по человечески жить собираются или так и будут мучиться до Морковкина заговенья?