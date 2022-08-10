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≡ «Рекламу увидел на заборе ФМЛ, зарплату получал в биткоинах» - Обвиняемый в перевозке крупной партии "синтетики" дал показания в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44856
«Рекламу увидел на заборе ФМЛ, зарплату получал в биткоинах» - Обвиняемый в перевозке крупной партии "синтетики" дал показания в суде Костаная
Отправлено: 10.08.22 - 14:16
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Уголовное дело в отношении 26-летнего Данила АКИМОВА, обвиняемого в перевозке и распространении крупной партии синтетических наркотиков, продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 9 августа.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25234
Re: «Рекламу увидел на заборе ФМЛ, зарплату получал в биткоинах»...
Отправлено: 10.08.22 - 14:16
#1
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Почему, такой ажилтаж, с наркотиками?
Курили и будут курить.
Нюхали и будут.
Как бы с ними не - боролись... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25234
Re: «Рекламу увидел на заборе ФМЛ, зарплату получал в биткоинах»...
Отправлено: 10.08.22 - 14:54
#2
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Что только не делали с - алкоголем?
Пили, пьют и будкт пить... :-o :-P
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