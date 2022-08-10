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«Рекламу увидел на заборе ФМЛ, зарплату получал в биткоинах» - Обвиняемый в перевозке крупной партии "синтетики" дал показания в суде Костаная
«Рекламу увидел на заборе ФМЛ, зарплату получал в биткоинах» - Обвиняемый в перевозке крупной партии "синтетики" дал показания в суде Костаная
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