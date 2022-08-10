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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 350 из 350«1...348349350
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Куратор темы: 111
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 00:59
#5236
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И в жару и холод,и в дожди и засуху
И при любой погоде зайдешь на форум
А тут люди волосы со всех мест рвут доказывая что украинские ракеты обстреляли крым а другие рвут себе волосы доказывая что это просто взорвался склад боеприпасов))

Такое ощущение что не война идёт а просто матч по футболу
А фанаты каждый пас и опасный момент обсуждают в игре где игроков уносят каждые пол минуты с оторванными ногами
А по кромке поля идёт бегущая строка с рекламой бургеров из Вкусно и точка)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16649
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:25
#5237
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Цитата:
Vit:
Ща Марик найдёт на просторах инета нормальную инфу, на каком нибудь фейгин-фейк лайв

Ты что то путаешь.
Данные с Фейгина и Арестовича никогда не скидываю, просто иногда да, слушаю их, как и Риа новости, как и Дождь и тд..
Но выводы делаю по проверенным фактам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16649
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:28
#5238
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Цитата:
abaika95:
Такое ощущение что не война идёт а просто матч по футболу

Ну война это же наше все..
Все мы хотели войны еще с детства, и ядерной, где мы победим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16649
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:30
#5239
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Цитата:
abaika95:
Вкусно и точка)))

Она же ушилась уже..
Картошки в России нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16649
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 01:33
#5240
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Хотя я не досмотрел Жданова..
Взял три полторашки, рыбу, семечки..
Сел в машину..
Кухарка со сковородкой пришла и загнала домой..
Сейчас сидим..
Допиваю под ее присмотром и смотрю ее любимый фильм..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2465
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 09:40
#5241
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Цитата:
Эл-починно:
Распространителей фейков гляжу тут прибавилось.

Это потенциальные нацики трясутся от страха, боясь денацификации, и пытаются враньем поддерживать своих собратьев по разуму. Думают, что чем больше фейков навалить, тем дольше они продержатся. А чем больше слушать всякие дожди, тем быстрее взбунтуется народ и сметет правительство. Тогда можно будет спокойно скакать и брать печеньки из демократических рук. А потом выйдет Навальный, весь в белом, и начнется райская жизнь.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3108
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 10:34
#5242
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Цитата:
111:
Хотя я не досмотрел Жданова..


С его слов оккупанты хотят захватить побольше территории и сесть за стол переговоров. На мой взгляд украинцы не будут вести переговоры, а предпримут попытки по освобождению своих территории.

Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходимо, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир ругаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2465
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 12:15
#5243
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Цитата:
Kairat stayer:
Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага.

А Архимед когда-то говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Но то ли никто не дал точку опоры, то ли так и не смог ничего придумать, то ли просто не стал напрягаться, истории это неизвестно. Главное, что Земля осталась на своем месте. Говорить - это еще не значит сделать.
Цитата:
Kairat stayer:
Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.

Гитлеровский генералитет, как и Kairat stayer, тоже высокомерно и пренебрежительно относился к Красной армии, а после "Зимней войны" с Финляндией стал считать ее мало боеспособной, предельно ослабленной чистками середины 1930-х годов, словом — "колоссом на глиняных ногах".
Цитата:
Kairat stayer:
А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное.

Не знаю, как там у вас в США, я там ни разу не был, но прекрасно помню (емкость памяти позволяет), что в СССР делали высокоточные и высокотехнологичные ракеты еще в конце 50-х годов прошлого столетия. А уж раз прогресс не стоит на месте, то глупо предполагать ухудшение качества в стратегически важной для страны отрасли.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3108
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 13:38
#5244
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Цитата:
111:
Хотя я не досмотрел Жданова..


Выше в посте за номером 5232, Олег Владимирович отмечает, что применение противником ядерного оружия будет безумием и проблемой мирового сообщества. Неизвестно в какую сторону пойдет ядерное облако и.т.д. Да и на днях Китай заявил, что все ядерные державы должны поддержать их инициативу о не применении первыми ЯО.

По большому счёту, применение какой-то из сторон тактического ядерного оружия может привести к началу мировой войны и там победителей не будет. Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2465
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.22 - 14:41
#5245
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Цитата:
Kairat stayer:
Поэтому, как гопники или как отдельные бакланы здесь на форуме нельзя себя вести. Надо не надо лезти куда не просят.

Полностью согласен! Надо же как-то ответственнее относиться к вылазкам на форум. Если тебя напрямую никто не просил комментировать - сиди на диване и не лезь. Здесь и без тебя есть кому ссылки клепать. Любишь читать - люби и читай. А то некоторые думают, что если писать научился, то надо скорее из памяти все выгрузить на форум, чтобы место в голове освободить. Молодец, Kairat stayer, правильную тему поднял. Скажем решительное "Нет!" гопникам и бакланам. И хотя птичек жалко, но раз Kairat stayer говорит: "Надо!", мы говорим: "Есть!". Не в смысле съедать бакланов, а гнать их с форума поганой метлой, пока они любимые форумные скалы не обсидели своими выс...казываниями.
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