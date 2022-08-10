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≡ "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44856
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 11:07
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Эксперты в области производства и продажи ГСМ рассказали, смогут ли дифференцированные цены на дизельное топливо для граждан и иностранцев сдержать возможный дефицит и рост цен для всех потребителей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11348
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 11:07
#1
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Цитата:
Строить новые заводы - путь в никуда. Все равно что для борьбы с ожирением организм начал бы "строительство" нового подбородка

Согласен, строительство у нас любых заводов - это деньги на ветер. Всё равно не один потом не работает)))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8825
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 11:42
#2
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Цитата:
Также можно было бы возвращать гражданам деньги после заправки. Допустим, на заправке дизель бы стоил 450 тенге для всех клиентов, но гражданам на счет возвращалось бы 190 тенге кешбэка. Таким образом, можно было бы уйти от рисков коррупции на АЗС

Источник:

Хорошая мера,вечерами буду в ЗТБ на 5 магазине на АЗС подрабатывать,подъезжает иностранная фура,для них дизель будет по 450,но для меня как для гражданина РК 450-190,то есть по 260,предлагаешь водиле заправиться по 350,полный бак у фуры 500л ,то есть с одной фуры 90*500=45000тнг,мне много не надо пару фур в день вполне устроит. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8825
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 11:48
#3
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Цитата:
Необходимо выравнивать цены с соседними государствами, приводя их в соответствие с рыночными методами ценообразования.

Источник:

Всё правильно,только для этого необходимо и уровень доходов населения поднять,что бы опять январь месяц не получился,а вот с этим у нас проблемы.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2465
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 12:33
#4
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Так ведь у нас не только с бензином проблемы. Скоро тут весь товар скупят за бесценок. Сейчас он для россиян стал дешевле почти на 40%. Тут остается только молиться, чтобы курс выровнялся, иначе нам всем кирдык.

Сначала говорили: "Ах как хорошо, что тенге слабеет, зато наш товар на рынке буде вне конкуренции"! Ну вот теперь все товары вне конкуренции, стройте заводы, продавайте продукцию и радуйтесь. Но блин, опять косяк! Слишком уж перегнули палку с конкуренцией, заводы строить неохота, надо запрещать низкие цены для иностранцев, а то сами без штанов останемся. Теперь будем продавать пиво только членам профсоюзов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6258
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 12:48
#5
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Цитата:
Добринцофф:
уровень доходов населения поднять

----Меня тоже всегда удивляет , когда сравнивают уровень цен с Западом .А про зарплаты --забывают . Или министр только со своей сравнивает??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6258
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 12:55
#6
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а самый дорогой дизель в Швейцарии и Гонконге - 1195 и 1322 тенге соответственно.-----А когда такие зарплаты будут в Казахстане ??Минимальная зарплата в Женеве в 2022 году составляет 4 000 франков в месяц (4 320 долларов)(2 094 960 тенге ). Это самый высокий показатель в мире. По сведениям швейцарских статистических ведомств, средняя зарплата в Швейцарии в 2022 году составляет 6 300 франков в месяц, что эквивалентно 6 805 американским долларам(3 252 790 тенге).Средняя зарплата в Гонконге в 2022 году составляет примерно 2000 американских долларов.(956 000 тенге)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6258
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 13:09
#7
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Для сравнения, в ОАЭ литр дизеля стоит 542 тенге ---А чего для сравнения не привел такие страны (цена в долларах))--Иран -0,011 .Венесуэла -0,022.Ливия -0,031 .Саудовская Аравия - 0,168.Кувейт - 0,375 . Таджикистан -0,385 .Данные на 8 .08.2022
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12794
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 13:16
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Хорошая мера,вечерами буду в ЗТБ на 5 магазине на АЗС подрабатывать,подъезжает иностранная фура,для них дизель будет по 450,но для меня как для гражданина РК 450-190,то есть по 260,предлагаешь водиле заправиться по 350,полный бак у фуры 500л ,то есть с одной фуры 90*500=45000тнг,мне много не надо пару фур в день вполне устроит.

Чет я даже не удивился что единственный предприниматель на форуме сразу предпринял рационализаторское решение по перекупу топлива и навару с воздуха)))

Настоящего коммерсанта хоть в болото кинь он и там найдет что купить по дешевле и продать по дороже))

Цитата:
Маркс:
Сейчас он для россиян стал дешевле почти на 40%. Тут остается

Остаётся закрыть границу для россиян
Налаживать производство санкционки
И гнать в Россию в три дорога
Цитата:
Добринцофф:
Всё правильно,только для этого необходимо и уровень доходов населения поднять,что бы опять январь месяц не получился,а вот с этим у нас проблемы

А в чем проблема?
Вот ты как владелец магазина
У тебя товар взлетел в цене на 40%
Ты естественно закупаешь его тоже дороже чем раньше но дешевле чем продаешь,большой процент свой накидываешь
Значит у тебя есть профицит
Почему не поднять зарплату своим продавцам,грузчикам и водителям? Или это дядя с акимата должен придти и им зарплату поднять?))
Ты поднимешь,остальные сферы услуг поднимут (у них же явно их услуги тоже дорогие стали)
А там глядишь в сентябре Токаев и бюджетникам поднимет своим
Так рынок и выровнеется потихоньку

Но нет
По закону дикого капитализма
Владельцу магазина легче выходить на смену или грузить товар самому чем поднимать зарплату рабочим)) глядишь так и новый джипан купишь)
Рационализаторы же все)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1474
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 13:22
#9
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Можно сделать проще.
На въезде в Казахстан, ещё на погранпункте, заправлять фуры до полного бака соляркой допустим по 400 тенге за литр. Это немного дешевле, чем российская солярка, но российская качественнее, поэтому по России будут заправляться уже российским топливом.
Ну и под угрозой закрытия запретить АЗС заправлять по территории страны иностранные фуры. Исключение - только в случае форс-мажора по письменному разрешению налоговой или МАИ.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2465
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 14:18
#10
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Цитата:
abaika95:
Остаётся закрыть границу для россиян

А от предприимчивых казахстанцев не надо?
Цитата:
abaika95:
Налаживать производство санкционки

Заводы открывать не хотят. Чего там налаживать собираетесь? Налажали уже, хватит.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11348
Re: "Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и...
Отправлено: 10.08.22 - 15:08
#11
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Цитата:
Добринцофф:

Хорошая мысль. Вот что значит жилка бизнесмена. Надо будет применить. Спасибо. Кстати баки у фур от 1200 литров и выше. Вобщем надо будет этот момент использовать пока чиновники не прочухают.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12794
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 15:18
#12
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Цитата:
Маркс:
А от предприимчивых казахстанцев не надо?

Закрывать границу от граждан своей же страны?))

Это только в СССР так делали)
Цитата:
Маркс:
Заводы открывать не хотят. Чего там налаживать собираетесь? Налажали уже, хватит.

Зачем заводы?) Логистические хабы
Вон как у добринцова
Заказываем запчасти на БМВ
Тут штампуем на них значок москвич и гоним в Россию в три дорога)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12794
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Отправлено: 10.08.22 - 15:19
#13
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Цитата:
Vit:
Надо будет применить. Спасибо. Кстати баки у фур от 1200 литров и выше. Вобщем надо будет этот момент использовать пока чиновники не прочухают.

Перекупов бьют
И плакать не дают))
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